El virus del teletreball

La majoria de les empreses d’aquí encara tenen una aversió extrema a permetre que els seus empleats treballin des de casa, ni que sigui ocasionalment. Però el pànic que està generant el coronavirus podria acabar arrossegant-les a participar en l’experiment de teletreball més gran de la història. Divendres passat, la filial espanyola de Vodafone va enviar a casa els més de 2.000 empleats que normalment treballen a la seva seu central de Madrid, per comprovar la capacitat dels sistemes corporatius -i la del personal, esclar- per continuar funcionant a distància en cas necessari.

Un simulacre com aquest és la millor manera d’abordar la possibilitat d’implantar el teletreball en una empresa. Moltes ja treballen amb eines d’ofimàtica al núvol com l’Office 365 de Microsoft i la GSuite de Google. Però la gestió empresarial no s’acaba aquí. També cal preveure l’accés remot dels empleats a les aplicacions internes amb un servei de VPN (xarxa privada virtual) o virtualitzar-les amb Citrix o amb BlackBerry Digital Workspaces. També s’han de considerar eines de comunicació empresarial en grup com Slack, Teams i Noysi que facilitin mantenir el contacte entre els equips, els superiors i amb clients i proveïdors. És significatiu veure com han pujat aquests dies a la borsa les accions de les empreses que ofereixen aquesta mena de productes i serveis.

Però la feina principal que se’ls gira als responsables de les TIC a les empreses és formar com cal els empleats en la nova manera de treballar, a més de comprovar que disposen a casa de l’equipament necessari, des d’una webcam i uns auriculars amb micròfon de prou qualitat fins a una connexió a internet amb rapidesa suficient: no tothom té cobertura de fibra òptica a casa. I cal preparar-se per als enormes forats potencials de ciberseguretat que representen les connexions fetes des d’instal·lacions domèstiques. Un cop atesos tots aquests requisits, segur que veurem empreses que agafen el gust al teletreball. I aleshores qui tindrà un problema seran les immobiliàries que lloguen metres quadrats d’oficines.