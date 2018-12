Les úniques botes d’esquí que no et destrossen els peus

Les botes d'esquí són el calçat imprescindible per practicar aquest esport, però el seu disseny fa que -com a norma general- siguin molt incòmodes. Fins al punt que un dels plaers de qualsevol aficionat a la disciplina és arribar al cotxe i poder treure-se-les. Joan Garcia-Alsina té 80 anys, però encara celebra les primeres neus baixant pistes costerudes. Aquest metge especialista en rehabilitació i antic cap de servei a l’Hospital de Bellvitge patia cada hivern aquest mateix mal que persegueix molts altres esquiadors. És per això que mai va deixar de rumiar en una idea: com fer que les botes d’esquí no facin mal. Fa cinc anys s’hi va posar seriosament amb el seu fill, Sergi Garcia-Alsina, i ara tots dos tiren endavant l’empresa Pista Negra Sports. La companyia ha desenvolupat un disseny que permet que les botes es puguin dur tant per esquiar a la pista com pel carrer -bàsicament en els trajectes dins les instal·lacions de l’estació- gràcies a una exoestructura feta de fibra de carboni.

“La bota tradicional comprimeix el peu perquè l’esquí es pugui dirigir amb el cos”, apunta Garcia-Alsina pare. De fet, matisa que això és un avantatge per als esquiadors professionals, però que en el cas dels amateurs es converteix en un problema quan la bota pressionen massa. “Combina incomoditat i feixuguesa”, afegeix. Segons ell, la bota de Pista Negra Sports trenca amb aquests dos obstacles. L’estructura permet que qui la porta posada mogui el turmell i la punta del peu a l’hora de caminar, però que pugui tornar a la posició rígida quan llisca muntanya avall.

El seu fill assegura que és una necessitat de mercat, ja que els models de bota no han evolucionat gaire des de la seva invenció, a diferència de, per exemple, els esquís. “Només a Suïssa es venen 200.000 parells nous de botes a l’any; el potencial és molt gran”, insisteix. Pare i fill han invertit més de 100.000 euros per encarregar un primer prototip a un despatx d’enginyeria. En aquesta fase buscaven respondre a les preguntes sobre l’ergonomia de la bota i ara preparen una segona versió amb una estètica més cuidada. “Falta que la base sigui més elegant i també entri pels ulls”, afirma Sergi Garcia-Alsina, economista de formació, que ha agafat el rol de gestor de l’empresa familiar.

Perquè les botes de Pista Negra Sports arribin finalment a les botigues i als peus dels esquiadors, però, falten recursos. La companyia catalana ha aconseguit una subvenció d’ACCIÓ i ha participat en el programa d’acceleració de start-ups Empenta (organitzat juntament amb Esade), però ara busca més inversió per accelerar el seu creixement o un soci industrial que n’assumeixi la fabricació. El preu de la bota no està definit, però els Garcia-Alsina admeten que superarà els 200 euros de mitjana que acostumen a costar els models estàndard. “És una revolució que no s’ha vist fins ara ni té precedent”, afirma el pare de la idea, que ha registrat una patent mundial del mecanisme per canviar la mobilitat de la bota en funció de si es camina o s’esquia.