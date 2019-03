L’oracle que no fa prediccions però veu el futur amb optimisme

Irònicament, l’Oracle d’Omaha diu que no fa prediccions. A diferència de la majoria d’empresaris, Warren Buffet -el tercer home més ric del planeta, segons Forbes- té una visió diferent de com avaluar el futur de la seva empresa, el conglomerat Berkshire Hathaway, que dirigeix amb el vicepresident Charlie Munger com a mà dreta. “El Charlie i jo no tenim ni idea de com es comportaran les accions la setmana que ve, o l’any que ve. Les prediccions d’aquest tipus no han sigut mai part de les nostres activitats”, escriu Buffet a la seva última carta anual als inversors. El que sí que fan, però, és “calcular si una porció d’un negoci atractiu val més que el seu preu de mercat”. Però per portar un negoci cal tenir visió de futur. Si no, no et guanyes el nom d’“oracle”.

No és un secret que Berkshire Hathaway és un gegant. Quan es va fundar el 1965, l’empresa tenia un capital inicial de 22 milions de dòlars: actualment és de 349.000 milions. El 2018 va obtenir un benefici net de 4.000 milions de dòlars. En la seva missiva d’aquest any als accionistes -que Buffet sempre envia abans de la presentació oficial de resultats-, el multimilionari desglossa l’arrel de la seva visió de l’empresa. “El principal objectiu en el desplegament del teu capital -escriu Buffet als inversors-és comprar negocis ben gestionats, sencers o en part, que tinguin característiques econòmiques favorables i duradores”. I afegeix: “També hem de fer aquestes adquisicions a un preu raonable”.

El mantra de la inversió a llarg termini en empreses sòlides és una de les característiques de la companyia des de la seva creació. Segons Buffet, en els últims anys “moltes accions han ofert molt més pels nostres diners que el que podríem obtenir comprant negocis sencers”, cosa que justifica que Berkshire Hathaway hagi gastat 43.000 milions de dòlars en participacions d’empreses, mentre que les vendes de títols han sigut de 19.000 milions. “En els pròxims anys, esperem moure molt del nostre excés de liquiditat a negocis que Berkshire controli permanentment”, diu el magnat, tot i que admet que “les perspectives immediates” no són bones: “Els preus estan pels núvols per a negocis amb unes perspectives decents a llarg termini”. Aquesta situació -que Buffet qualifica de “decebedora”- implica que Berkshire continuarà comprant participacions al voltant d’un 10% de les empreses que trobi potencialment rendibles, però no per aconseguir-ne el control total. No obstant això, “continuem esperant una adquisició de la mida d’un elefant”, confessa Buffet. “Aquesta perspectiva és el que fa que el meu cor i el del Charlie bateguin més ràpid”, afegeix. Buffet té 88 anys i Munger en té 95.

En la seva carta, el multimilionari nord-americà no es limita a detallar els plans de futur de la companyia, sinó que, aquest any, també entra en una disquisició sobre la grandesa dels Estats Units: “El Charlie i jo reconeixem feliçment que gran part de l’èxit de Berkshire només ha sigut el producte del que s’hauria d’anomenar vent de cua nord-americà ”, escriu. “És d’una arrogància enorme que negocis o individus presumeixin d’haver aconseguit res sols”, opina Buffet. Tot i assegurar que no li agrada fer pronòstics, el magnat es mostra patriòticament optimista: “En els pròxims 77 anys, la font principal dels nostres guanys serà el vent de cua nord-americà. Som gloriosament afortunats de tenir aquesta força darrere nostre”, conclou el multimilionari.