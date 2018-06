Les famílies nombroses també poden comprar online i a l’engròs

Si carregar la compra fa mandra per a aquells que només han de transportar dos brics de llet i una garrafa d’aigua, les llars amb diverses persones per alimentar encara ho tenen més complicat. Per a molts, internet ha servit perquè la part de la compra que més pesa arribi a casa a l’hora desitjada. I mentre els clients de supermercat online van creixent, Mamuka Markhulia, advocat i exresponsable de la divisió legal de Tele 2 Rusia, ha decidit llançar un format de supermercat a l’engròs i en línia i a Espanya.

Es diu Tovlibox i va començar a operar a l’Estat ara fa un mes. Es tracta d’una plataforma d’internet on es poden comprar diferents productes en volums més grans que en un supermercat habitual. El seu equivalent físic és el conegut com a cash and carry. A Catalunya existeix el Gros Mercat de Miquel Alimentació. En el cas de Tovlibox, però, no cal ser empresari o autònom professional per poder comprar-hi. Qualsevol particular pot accedir a la pàgina web i comprar alguns dels 500 articles o paquets que tenen disponibles.

la clau que els permet afirmar que els seus preus són més competitius, diu Markhulia, és la seva estructura de costos baixos. Tenen externalitzat tant el magatzem com el servei de transport i, per tant, la companyia només està formada per ara per cinc treballadors directes que s’encarreguen de la pàgina web, de la comunicació i de les vendes. El CEO de Tovlibox explica també que el simple fet de vendre a més volum també els permet vendre a preus més competitius.

¿I per què va triar Espanya aquest advocat rus? Assegura que com que Espanya ha desenvolupat el comerç en línia més tard també creix més ràpid, i espera poder aprofitar aquesta embranzida per al seu negoci.