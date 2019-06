L’aplicació que t’omple Google Maps d’activitats d’oci

“Hi ha mil maneres de moure’s per una ciutat, però no hi havia cap aplicació que et respongués què està passant ara”, diu Gemma Prenafeta, consellera delegada de Sharify. Aquesta start-up ha llançat al mercat una aplicació per a mòbils en què els usuaris poden saber al moment quines activitats, cursos, esdeveniments o ofertes de feina hi ha disponibles al seu barri.

L’apli també disposa d’una agenda amb forma tradicional, però l’element diferencial és el mapa amb les activitats en temps real. “Vam agafar Google Maps perquè és la que coneix tothom”, diu Prenafeta. Així, sobre el mapa surten totes les activitats que tenen lloc en aquell moment, tot i que el consumidor té una barra de temps per poder planejar amb antelació les activitats, a més d’un xat. Prenafeta cita com a inspiració Waze, una apli informa a l’instant de l’estat del trànsit.

Des del llançament, fa un any, només s’hi han pogut inscriure gratuïtament usuaris individuals i ha estat recentment que s’ha obert la porta a empreses locals que paguen una quota mensual per penjar-hi els anuncis. D’aquesta manera, l’empresa començarà a generar ingressos després d’uns mesos tirant del finançament inicial, provinent de business angels i d’Enisa (Ministeri d’Indústria). Per atraure usuaris quan encara no tenien empreses, l’apli va utilitzar una selecció d’activitats però amb menys funcionalitats que la versió de pagament, que inclou fotos i enllaços.

L’Ajuntament de Lleida ha adoptat Sharify com a agenda virtual de la ciutat, però la gran aposta és Barcelona, on té la seu i on treballen els seus set empleats. Al llarg de l’any vinent, Prenafeta espera poder ser present a altres ciutats catalanes.