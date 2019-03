El perfil: Xavier Verdaguer

Formació

1978-1991

PRIMÀRIA, BUP I COU AL COL·LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS

“La meva primera experiència emprenedora la tinc amb 12 anys, quan amb un company guanyem el concurs ‘Joc de ciència’ de TV3 amb un pluviòmetre. La il·lusió de tenir una idea, treballar-hi, fer-la realitat i que vingués la tele em va marcar”

“Avui segueixo fent el mateix que quan tenia 12 anys. Em poso reptes i invento coses perquè la gent les utilitzi. Treballo molt, però no són hores de feina”

1991-1995

GRADUAT EN ARQUITECTURA TÈCNICA PER LA UPC

“Arribo a Barcelona amb 18 anys i faig tot tipus de feines per pagar-me els estudis, el pis i viure bé. Al matí anava a classe i a la tarda estava en un estudi d’arquitectes, el cap de setmana servia copes i encara tancava una finca els dissabtes a la tarda”

1994-2000

GRADUAT EN ENGINYERIA INFORMÀTICA PER LA UPC

2009

EXECUTIVE PROGRAM A L’STANFORD BUSINESS SCHOOL (ESTATS UNITS)

“M’imaginava Silicon Valley com un lloc supermodern i gran i descobreixo un espai de 12 poblets amb 50.000 habitants, molta boira, modest i amb infraestructures pitjors que les d’aquí. No era tan diferent de Vic!”

Experiència laboral

1992-1997

CAP DE TECNOLOGIA A TALLER D’ENGINYERIES SA

“Dibuixant plànols com a arquitecte començo a veure com la informàtica ens ajuda a fer la feina. En poc temps els caps veuen com la tecnologia ens podia donar un avantatge competitiu i m’encarreguen crear el departament informàtic”

“Comencem a treballar amb models 3D i de cop arriben nous clients demanant aquell producte. Jo volia que allò creixés, però els caps no ho veien clar. Llavors veig que no tinc prou autonomia per prendre decisions i decideixo crear la meva primera empresa”

1997-2009

FUNDADOR I CEO DE TMT FACTORY

“El primer que faig és presentar-me a un concurs públic per fer una exposició interactiva sobre la història del port de Barcelona. Vaig guanyar-lo dient que tenia un equip i unes capacitats que en realitat no tenia, de manera que vaig enredar els meus amics per tancar-nos durant tres mesos al meu pis, aprendre la tecnologia i fer una exposició que va estar durant 10 anys al Museu Marítim de Barcelona”

“El 2001 ens arruïnem amb la crisi de les puntcom. Treballàvem per a un gran client que, de cop, va desaparèixer. Allò ens permet canviar la manera de fer i començar a empaquetar softwares per vendre llicències. El 2008 l’empresa tenia un valor de 18 milions d’euros”

“El 2001 ja plantejàvem sistemes de televisió interactiva com els actuals i productes similars a l’iPad. Eren projectes molt avançats, que aquí molts cops no s’entenien”

2009-ACTUALITAT

SOCI DE TMT FACTORY

“Deixo la direcció per l’entrada d’un gran inversor i perquè el 2008 pateixo un ensurt de salut. M’ho prenc com un avís i, després d’11 anys sense vacances, m’agafo un any semisabàtic per fer la volta al món sense pagar cap nit d’hotel”

2010-ACTUALITAT

FUNDADOR I SOCI D’INNOVALLEY. PALO ALTO (CALIFÒRNIA)

“Després del curs a Stanford, busco la manera de quedar-me legalment al país i creo l’empresa per obtenir el visat. El projecte combina la creativitat de Barcelona, a través de la moda, amb la tecnologia de Silicon Valley”

“Desenvolupem productes propis com bosses amb teixit solar per carregar el mòbil o sabates que et guien pel carrer, fins que Puma s’interessa pel projecte i ens convertim en proveïdors tecnològics”

2011-ACTUALITAT

FUNDADOR D’IMAGINE CREATIVITY CENTER. SAN FRANCISCO (CALIFÒRNIA)

“En aquest projecte m’inspira la voluntat de canviar el món transformant les persones, que venen a San Francisco, s’inspiren en l’ambient emprenedor i se l’emporten altra vegada a Barcelona”

“D’Imagine n’han sortit projectes molt transformadors, però els que em fan estar més orgullós són els de transformació social. Idees com el VinclesBcn han millorat la vida de molta gent gran que se sent sola”