El perfil: Xavier Marcet

Formació

1966-1979

BATXILLERAT A L’ESCOLA PIA DE TERRASSA

“Sempre els estaré agraït. Quan el meu pare es va quedar sense feina em van permetre seguir estudiant, tot treballant a l’escola per pagar-me el batxillerat”

1979-1984

HISTÒRIA A LA UAB

“Vaig llicenciar-me en història contemporània, però la meva obsessió era el Renaixement. Durant aquells anys viatjava constantment per Itàlia, sol”

1996 I 2008

FORMACIÓ EMPRESARIAL A ESADE I BERKELEY

“No m’havia dedicat mai a la gestió i necessitava formar-me. Allà vaig aprendre una cosa molt important: desaprendre”

Experiència laboral

1988-1991

PROFESSOR ASSOCIAT A LA UAB

“Aleshores pensava que la meva vida s’acabava aquí, que seria professor associat sempre i que en algun moment obtindria una plaça. Després es va demostrar que no ha sigut així”

“Vaig tenir la sensació que m’atreia el món de la gestió, que necessitava fer coses pràctiques”

1987-1993

REGIDOR DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

“Ser regidor em va ajudar molt perquè em va demostrar que no m’agradava la política, que no m’hi volia dedicar”

“Les reunions polítiques sempre eren molt pesades, sempre amb intrigues. No era un problema del partit, sinó de la política en general”

1993-1999

CAP DE GABINET DEL RECTORAT DE LA UPC

“Vaig estar amb Jaume Pagès com a rector de la UPC. Per a mi va ser un gran mestre, van ser uns dels anys en què més vaig aprendre. Fins aleshores havia fet formació, però allà vaig aprendre de debò”

“Vaig viure un moment estel·lar de la UPC, que es va convertir en un referent de modernitat universitària a Espanya. Però necessitava també conèixer altres realitats fora d’aquest món”

1997-2020

PROFESSOR A TEMPS PARCIAL DE LA BSM-UPF

“Sempre he compaginat i mantingut la docència. He après a inventar-me el temps per poder-ho fer”

1999-2002

DIRECTOR GENERAL DE LOCALRET

“En aquella època tenia molta importància perquè era quan es desplegava la fibra òptica i l’objectiu era que no quedés cap ajuntament sense internet. Això em va portar a un món que sempre em va interessar molt, les ciutats”

2002-2020

FUNDADOR I PRESIDENT DE LEAD TO CHANGE

“Pensava que la meva formació humanística era una debilitat, però justament amb els anys he descobert que és una de les fortaleses per entendre i saber aconsellar les empreses”

“Durant les estades a Berkeley continuava treballant a LTC des d’allà. Només dormia tres hores al dia per poder estudiar, treballar allà de becari i poder fer els projectes d’aquí a distància”