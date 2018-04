El ‘WhatsApp català’ es va penjar

Ignasi Casanovas era a casa quan va rebre aquell correu electrònic. Era un missatge breu i enigmàtic. El signava un dels seus socis i, en el cos del correu, només hi figurava un enllaç i una pregunta: “Has sigut tu?” Passaven deu minuts de les vuit del vespre quan l’Ignasi va decidir fer clic a l’adreça i descobrir que el redirigia cap a un article publicat a Applesfera, un blog especialitzat en notícies del món d’Apple. No nega que es va sorprendre quan va veure que parlaven de Woowos, el projecte que ell mateix havia creat, amb Idoia Mugarza, i que tot just començava a caminar.

Sota el títol de Woowos, un futuro servicio de mensajería que quiere acabar con los mensajes erróneos o inseguros, el redactor explicava que uns emprenedors catalans estaven intentant tirar endavant un servei de missatgeria instantània que permetés esborrar els missatges que s’havien enviat per equivocació i que, a més, n’oferís l’encriptació. El trànsit de la web va augmentar, i de seguida ho van fer també les descàrregues. Aquell 6 de març del 2013, l’Ignasi va veure clar que a les seves mans hi tenia un projecte que podia generar un gran interès mediàtic. No anava errat.

“Va ser una autèntica bogeria: apareixíem a tot arreu”, recorda cinc anys després Ignasi Casanovas. Després de protagonitzar articles en premsa escrita, i de parlar a la ràdio i a la televisió, Woowos es va fer gran de cop. “Vam arribar a guanyar 100.000 usuaris en només una setmana -assegura-. Al cap d’un temps ja teníem descàrregues d’una setantena de països i una massa de mig milió de persones”, especifica. Però Woowos va créixer massa de pressa. “Vam acabar morint d’èxit -explica Casanovas-. La nostra infraestructura tècnica no estava preparada per aguantar aquell ritme”, reconeix.

Quan ho van solucionar, WhatsApp havia engolit el mercat espanyol, Telegram s’havia consolidat i Snapchat començava a pujar fort. El mercat s’havia saturat i Woowos va pivotar cap al món de la missatgeria instantània corporativa. “Vam anar a parlar amb moltes grans empreses, però com que estàvem sortint d’una crisi no veien prioritari pagar per millorar la seva comunicació interna”, explica el cofundador. Al cap d’un any, Skype i Hangouts també se li van menjar el mercat empresarial i van haver de tornar a pivotar. “Com que no aconseguíem arrelar amb els nostres productes, vam centrar-nos a oferir la tecnologia que havíem desenvolupat a empreses que volguessin integrar xats a les seves plataformes”, recorda. Ara, enmig de la febre pels xatbots, els va bé. Treballen amb grans companyies i, amb el nom d’Imbee, esperen tancar l’any facturant mig milió d’euros.

“Woowos ho tenia molt difícil per tirar endavant”, opina Albert Armisen, professor de la Facultat d’Empresa de la UVic i expert en innovació digital. “Volia jugar en un mercat on WhatsApp s’havia proclamat rei i on ja era massa difícil usurpar-li el tron. És un sector en el qual costa molt convèncer l’usuari per fer-lo canviar de plataforma: abans ho han de fer tots els seus contactes”, conclou. Ara, però, sota Imbee, l’antic Woowos sembla haver trobat el nínxol on arrelar fort.