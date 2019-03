El perfil: Toni Mansilla

Formació

1975-1979

BUP I COU A L’INSTITUT MANUEL CABANYES

“Surto de l’Escola Pia de Vilanova i em trobo amb un entorn de llibertat. Va ser una de les millors èpoques de la meva vida”

1979-1984

LLICENCIAT EN ENGINYERIA INDUSTRIAL A LA UPC

“Entro a la universitat amb una gran sensació de responsabilitat. Era conscient de la despesa i l’esforç que suposava per a la meva família”

“Ja llavors tenia una visió humanística de la carrera i em vaig interessar pel vessant tècnic i científic, però aplicat a àmbits menys fabrils que la majoria. De fet, els del meu grup dèiem que érem els enginyers de lletres”

2005

PROGRAMA DE DIRECCIÓ D’EMPRESES. ESADE

“La millor cosa d’aquests cursos és que aprens molt de la gent que hi participa; tant o més que dels professors mateixos o dels casos pràctics”

Experiència laboral

1985-1988

CONSULTOR INDUSTRIAL, CONTROL PRESUPUESTARIO SA

“La meva família feia tres generacions que era al capdavant del restaurant de l’estació de Vilanova, i la meva germana i jo vam decidir que volíem fer el nostre camí”

“Aquesta primera feina va ser un cop de realitat sense anestèsia. Un dels primers encàrrecs va ser anar a una fàbrica a cronometrar quant de temps trigaven els treballadors en fer unes peces. Va ser molt dur”

1988-1989

CONSULTOR INDUSTRIAL, PRICE WATERHOUSE

“Em trobo amb un recorregut professional marcat, i aquesta manca de llibertat em feia sentir incòmode, però em van posar a càrrec d’un equip i vaig descobrir que m’agradava liderar”

1989-1992

CAP D’ALLOTJAMENT DE LA VILA OLÍMPICA DE BARCELONA, COMITÈ D’ORGANITZACIÓ VILA OLÍMPICA SA

“Coordinava un equip de 200 treballadors i 300 voluntaris que treballaven amb la il·lusió de ser protagonistes d’un projecte de transformació del país”

“Teníem una ciutat de 15.000 atletes on començaven a generar-se tones de residus on abans no hi havia res. Vaig adonar-me que teníem un problema greu i aquí va ser quan vaig decidir dedicar-me al medi ambient”

1992-1996

DIRECTOR DE CATALUNYA I BALEARS, PILSA (ONCE)

“L’ONCE era un dels proveïdors en la neteja de la Vila Olímpica i, just després, van decidir crear una empresa de gestió de residus urbans. L’encaix era perfecte”

“Buscàvem fer més eficient el sistema de residus urbans a través de millores en la logística i en la tecnologia”

1996-2018

DIRECTOR ADJUNT, LAVOLA

“A Pilsa vaig començar a treballar amb Lavola i vaig descobrir una empresa que utilitzava la comunicació, l’educació i la consultoria en la lluita per la sostenibilitat. Vaig pensar que hi havia una oportunitat de completar l’oferta amb serveis d’enginyeria ambiental, vaig presentar-hi un pla i em van fitxar”

“Hem fet projectes que aporten un impacte positiu en la mitigació dels efectes del canvi climàtic”

2018-ACTUALITAT

DIRECTOR GENERAL DE LAVOLA

“Després de la integració amb Anthesis, l’empresa ha de tenir un caràcter més global. M’imagino el futur amb projectes en països de l’Àfrica i Llatinoamèrica, que són territoris on es poden evitar els errors mediambientals que hem comès aquí”