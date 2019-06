El perfil: Tomeu Bennasar

Formació

1990-1994

BUP I COU A L’IES GUILLEM CIFRE DE POLLENÇA

“Quan vaig acabar l’escola em van regalar el meu primer ordinador i des de llavors vaig voler estudiar informàtica. Era tot molt precari i, per a mi, programar era fer màgia”

1994-1999

ENGINYERIA DE SOFTWARE A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

“Va ser una etapa dura, no només perquè la carrera era una de les més difícils, sinó també perquè veia que la gent de la meva edat que havia deixat els estudis es guanyava bé la vida i jo continuava depenent dels pares. Arribes a pensar que t’has equivocat”

“Els estudis estaven un pèl desactualitzats, perquè la tecnologia sempre va per davant de la formació. Quan vaig sortir de la carrera començava l’era d’internet i se’m va obrir un món en què tot estava per fer”

2007-2008

PDD A IESE BUSINESS SCHOOL

Experiència laboral

2000-2001

DESENVOLUPADOR DE SOFTWARE A JUNIPER

“Formar part de la primera generació que entra en els negocis d’internet va suposar aprendre a base d’equivocar-se. És dur, però el retorn que podies obtenir si encertaves la tecla bona era altíssim”

“Amb un amic vam voler crear una web per vendre cases. Fins al cap de tres anys no van aparèixer les agències immobiliàries online i, si haguéssim creat la nostra, hauríem acabat sent milionaris”

2002-2004

ANALISTA DE SOFTWARE A TOOLFACTORY

“Creàvem tota mena de projectes per internet i alguns fracassaven. El 2004 vam pensar en fer l’agència de viatges online. A Espanya hi havia competidors que venien vols o hotels, però cap amb una oferta de vacances completa. Vam trobar el camí i ens hi vam focalitzar al 100%”

2005-2017

CMO I CEO DE LOGITRAVEL.COM

“Una de les claus de l’èxit de Logitravel.com ha sigut aconseguir que els nostres enginyers siguin també gent de negoci. Entenen les necessitats del producte i hi apliquen la tecnologia necessària”

“Les noves tecnologies t’obliguen a fer una gran inversió només per estar al dia. Abans trigàvem 30 segons a oferir els resultats de cerca d’hotels, però va aparèixer Google i ara hi hem de respondre en mil·lisegons, perquè és el que espera l’usuari”

“Ens enorgullim de ser l’empresa que marca el pas en el sector de viatges, tant en comunicació com en valor afegit per a l’usuari. Si haguéssim nascut fora d’Espanya hauríem aconseguit ser més grans invertint-hi el mateix esforç”

2017-ACTUALITAT

CEO LOGITRAVEL GROUP

“Mai estàs preparat per assumir un càrrec així, per això ser directiu, per a mi, ha sigut un aprenentatge constant”

“De vegades trobo a faltar coses de quan érem una empresa petita, com la sensació de conèixer al 100% cap a on dirigies l’empresa, però ser gran et treu les angoixes del dia a dia, en què cada decisió pot ser dramàtica”