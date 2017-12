“Quan vols innovar en el sector literari espanyol, tothom et mira estranyat”

Cada mes envien als seus subscriptors una novetat editorial sorpresa. Expliqui’ns-ho.

És senzill. Treballem amb prop d’una trentena d’editorials espanyoles: de les més grans a les més petites. Cada mes, de tots els llibres que publiquen, n’escollim una novetat literària i l’enviem a casa dels nostres subscriptors, sense que sàpiguen quina és. El llibre l’acompanyem d’una guia de lectura, d’una il·lustració exclusiva signada per un artista que interpreta alguna escena de la novel·la i d’algun objecte complementari -com una bosseta de te- que ajuda a crear un ambient ideal per llegir. El nostre objectiu és aquest: que la gent gaudeixi tenint un llibre entre mans.

Bookish no és el seu primer contacte amb l’emprenedoria. Tampoc amb el món de les editorials ni amb el de la literatura.

Mentre estudiava em guanyava la vida fent classes particulars. La cosa em va anar tan bé que vaig acabar obrint una acadèmia a Sarrià i muntant una editorial. Vam arribar a publicar més de 100 llibres de reforç escolar per a grans editorials espanyoles. Va ser aleshores quan vam fer el salt al món tecnològic creant Tiching, una xarxa educativa escolar a internet. Durant l’època de digitalització de les aules vam créixer molt i de pressa: vam arribar a ser 30 treballadors. M’estava convertint en un director general de 27 anys i sentia que, sovint, no estava fent les coses per les quals m’havia embarcat en el projecte. Finalment, la nostra companyia la va acabar comprant una editorial espanyola.

I aleshores va crear Bookish, que planteja un sistema força disruptiu en un sector editorial, potser amb massa por d’arriscar.

Quan dius que vols innovar en el sector literari espanyol, tothom et mira amb cara estranya. Sempre he vist amb sorpresa que el sector editorial no hagi proposat als lectors noves formes de consum, com sí que han fet altres indústries: Netflix amb el cinema i Spotify amb la música. El llibre, en canvi, sempre s’ha consumit igual. El sector té molta por de la digitalització, un procés que acostuma a canviar les dinàmiques dels mercats on penetra. Fa deu anys que sentim a parlar del llibre digital, però la indústria ha optat -amb encert o no- per protegir el llibre en paper. A més, la crisi els ha fet adoptar estratègies conservadores.

¿I dins aquestes estratègies, com hi encaixa Bookish?

Molt bé. La gent no té ni temps de triar un llibre a través d’Amazon. Nosaltres l’hi estalviem i li oferim estímuls perquè s’enganxi a la lectura. Un dels nostres grans encerts ha sigut remar a favor de les editorials, secundant-les amb el model del llibre en paper. Totes volen treballar amb nosaltres, per una raó: tenim prop de 1.000 subscriptors i això vol dir 1.000 exemplars venuts d’una tirada a un públic proactiu i entregat, que en farà difusió a través de les xarxes socials.

De moment no treballen amb llibres en català. Per què?

Ens encantaria. Però en aquest primer any de vida hem volgut comprovar que el projecte funcionava i, per fer-ho, hem triat la llengua majoritària. Acabem de tancar una ronda de finançament de 200.000 euros, que ens serviran per seguir creixent i desembarcar a Mèxic d’aquí dos anys. Aquest any facturarem 150.000 euros i preveiem acabar el 2018 arribant als 350.000 euros.