El perfil: Silvia Sabrià

Formació

1994-1998

Institut Vicens Vives de Girona

“Sempre he estat molt bona estudiant, de les que cauen bé als professors. M’agradava molt aprendre coses noves i ja llavors pensava que no hi havia millor riquesa que la cultura”.

1987-1990

Llicenciada en traducció per la UAB

“Volia fer alguna cosa relacionada amb la llengua i vaig formar part de la primera promoció de traducció. Era una carrera nova i tot ens semblava molt interessant”

“Al tercer any vaig marxar d’Erasmus a França. Per primer cop vaig tenir l’experiència d’haver de sobreviure sense grans recursos econòmics”

1990-1991

Màster en traducció jurada per la UAB

“Quan vaig acabar aquest màster vaig entendre que m’havia equivocat. Ser traductora volia dir treballar sola, des de casa, davant l’ordinador, i em va entrar el pànic. Allò no anava amb la meva personalitat”

1997-1998

Màster en màrqueting conceptual per l'EADA Business School

1998-2000

Màster en Direcció de màrqueting per ESADE

“El màrqueting era també una disciplina nova. En una feina em van oferir aquests estudis i va ser llavors quan vaig descobrir la meva veritable essència. Vaig florir professionalment”

Experiència laboral

1993-1995

Directora del Girona Convention Bureau, cambra de comerç de Girona

“Era una feina per quedar-m’hi tota la vida, però jo sempre he estat molt inquieta i ràpidament tenia l’ambició de fer coses noves”

1996-1999

Product Manager a Laboratoris Inibsa

“De vegades coincideixes amb persones que t’ajuden a créixer. El director comercial d’aquesta empresa va apostar per mi, em va formar i em va donar la responsabilitat de portar el màrqueting dels nous productes d’una farmacèutica sense tenir experiència ni en ciència ni en publicitat”

“Va ser una experiència increïble, amb molts viatges, molta responsabilitat i molts èxits. Allò em va anar molt bé per a l’autoestima”

1999-2004

Product Manager a Panini

“En un viatge per Inibsa vaig conèixer el meu marit. Tots dos portàvem una vida d’alt executiu i vam decidir fer un canvi, que va començar instal·lant-nos a l’Alt Empordà i canviant de feina”

“A Panini vaig trobar la tranquil·litat i una zona de seguretat. Va ser una etapa de descompressió que em va servir per agafar forces”

2004-2009

Product Manager a Grupe Hamelin

“Vaig canviar de feina, però continuava instal·lada en la tranquil·litat. Al final tenia la sensació que no tenia grans reptes i no em sentia del tot satisfeta. Vaig entendre que el que em feia il·lusió era tenir un projecte propi”

2009-Actualitat

Fundadora i CEO de Tick Translations

“Hi ha un fil invisible que dona sentit a tot. Quan vaig acabar la carrera vaig pensar que m’havia equivocat, però ara tinc una empresa de traducció des d’on puc explotar tot el meu potencial”

“Per a mi, l’únic secret de l’èxit és tenir clients satisfets. Més del 50% dels nostres nous projectes venen per recomanació, i aquesta és la millor manera de créixer”

“Quan Tick va néixer tenia com a referència una sèrie d’empreses de la competència i, a còpia de professionalitat, innovació i valor afegit, crec que les hem anat superant”