El perfil: Silvana Churruca

Formació

1983-1997

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ALS COL·LEGIS DON ORIONE I JOSÉ HERNÁNDEZ (CHACO, ARGENTINA)

“Els meus pares eren mestres d’escola en una zona on no hi arribava la llum ni l’aigua. Amb la meva bessona vam aprendre a llegir i escriure molt ràpid perquè no hi havia res més a fer”

“El meus pares em deien «Per què comprar res que et puguis construir?», segurament perquè allà on vivíem no hi havia botigues, però aquella va ser la llavor de la meva passió pel disseny”

1998-2001

DIPLOMATURA EN DISSENY GRÀFIC PER LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (ARGENTINA)

“Vaig estudiar dret per eliminació. Era la carrera que em desagradava menys i la que podia encaixar més amb mi”.

2003-2005

MÀSTER EN DISSENY I GESTIÓ ESTRATÈGICA DEL DISSENY PER LA UNIVERSITAT DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

“A Buenos Aires vaig passar dos anys molt durs, en un entorn hostil. Vaig passar d’un lloc on tothom volia ajudar-te a un altre on la gent busca aprofitar-se de tot”

“Els moments més durs són els que et generen records més feliços. T’enriqueixen i et donen fortalesa per superar més reptes”

2009 - 2011

MÀSTER EN SISTEMES COGNITIUS I MITJANS INTERACTIUS PER LA UPF

Experiència laboral

2005-2006 DISSENYADORA GRÀFICA. SISTEMAS BEJERMAN SA (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

2007-2011 RESPONSABLE D’EXPERIÈNCIA D’USUARI. MEDICLICK (BARCELONA)

“Quan vaig arribar vaig haver de tornar a definir-me com a persona i professional. Aquí ningú dona per fet que ets bona, i és una situació estranya i esgotadora. Vaig entendre què vol dir ser immigrant”

“El que ajuda més a tirar endavant és crear una rutina i trobar espais per planificar el futur que vols. En això, la feina hi ajuda moltíssim”

2009-2012 CONSULTORA DE MÀRQUETING ONLINE A ENGINYERIA CLASSE A

2011-2015 DISSENYADORA D’EXPERIÈNCIA D’USUARI A SOFTONIC

“A Softonic vaig aprendre a oblidar-me del meu camp d’acció per treballar en equip i pensant en el que és millor per al producte”

“Vaig arribar a estar-hi tan còmoda que vaig veure que no havia de continuar a l’empresa. La comoditat va en contra del creixement personal, i això em va portar a canviar de feina, just quan va néixer la meva filla”

2015-2017 DIRECTORA D’EXPERIÈNCIA D’USUARI A CAIXABANK PAYMENTS

“M’he distanciat del disseny gràfic, però he après a redefinir-me i a deslligar-me de les tasques. Quan veig un projecte que m’atrau m’hi llenço sense pensar si és el meu rol o no”

“Laboralment, o entres en llocs que ja estan transformats o ets part del canvi. A CaixaBank vaig ser part del canvi i va ser el lloc on vaig créixer més”

2017-ACTUALITAT DIRECTORA DE PAYMENT INNOVATION HUB “Em van encarregar definir un projecte d’innovació en solucions de pagament per a CaixaBank i els seus ‘partners’ i recordo que pensava com patiria qui hagués de dirigir aquella empresa” “El nostre objectiu no és desenvolupar noves tecnologies en sistemes de pagament sinó investigar i oferir solucions adequades als interessos dels cinc ‘partners’ amb la velocitat i la filosofia disruptiva d’una ‘start-up’” Zoom