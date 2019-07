El perfil: Sergi Vila

Formació

2004-2010

ESO I BATXILLERAT A L’ESCOLA SANT NICOLAU

“Vaig triar el batxillerat científic i tecnològic i vaig treure molt bones notes. Els meus pares em van aconsellar que estudiés per ser enginyer. Jo era de Sabadell, i el que volia era anar a viure a Barcelona”

2010-2012

GRAU DE TELECOMUNICACIONS A LA SALLE BONANOVA

“No vaig acabar la carrera. Vaig començar enginyeria de telecomunicacions i allà es on vaig descobrir la meva passió per les ‘start-ups’ i la programació, però, també, que no m’emocionaven gaire les classes de programació o sobre cables d’electrònica. M’agradava molt més l’àmbit de l’empresa”

Experiència laboral

2013-2014 CAMBRER AL RESTAURANT ROCA DE L’HOTEL OMM

“La meva família tenia una empresa de construcció que va fer fallida per la crisi. Va passar a ser impossible pagar la universitat, així que em vaig posar a treballar de cambrer per pagar-me els estudis”

“Vaig acabar treballant en un restaurant d’estrella Michelin, a l’hotel Omm de Barcelona. Amb això i l’ajut d’una beca vaig aconseguir pagar un curs, també a La Salle, de direcció d’empresa”

2014-2015 GRUM I RELACIONS AMB CLIENTS A HOTELS DE LUXE

“Després de tenir un parell d’idees per emprendre, l’oportunitat va arribar quan treballava planificant l’estada dels clients en hotels de luxe”

“Vaig veure que era molt arcaic el que feia i li vaig proposar a un company obrir una web de planificació online de viatges per Barcelona, però les coses no van sortir bé amb ell”

2016-2017 TRAVISY

“Ho vaig deixar tot i vaig provar de rescatar el projecte amb el que avui és el meu soci a FlyKube, Albert Cuartiella. Així va néixer Travisy”

“Vam signar un acord amb Booking molt important, però la cosa no va acabar bé. Com a conseqüència, ens vam quedar sense la possibilitat d’accedir als hotels i sense cap tipus de facturació”

2017 EDISONEWS

“Mentre decidíem què fer a continuació, vam obrir un diari digital sobre tecnologia. Volia ser una espècie de ‘TechCrunch’ espanyol que arribés fins a Amèrica Llatina”

2017-ACTUALITAT FLYKUBE

“Un dia el meu pare em va parlar de Drumwit. Al principi vaig tenir dubtes però, reflexionant-hi, vaig veure que era un model de negoci rendible, escalable, que només existia a Espanya i que se centrava exclusivament en el destí sorpresa”

“Vam decidir que faríem l’Expedia de les sorpreses, que inclouria un munt d’experiències sorpresa diferents i que, amb l’ajuda de Paolo Della Pepa, el tercer soci, aniríem a Itàlia”

“El primer mes vam fer 3.000 euros en vendes; el segon, 15.000; el tercer, 20.000; el novembre de 2017 vam arribar a Itàlia i... i la resta... la resta és història”