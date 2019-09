El perfil: Sergi Sagàs

Formació

1984-1988

BUP I COU AL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

1988-1993

LLICENCIAT EN INFORMÀTICA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

“La meva obsessió era fer un doctorat als Estats Units. L’estiu abans d’acabar la carrera vaig agafar la motxilla i vaig fer ruta per visitar universitats. Viatjava amb un passi de Delta Airlines que per 500 dòlars em va permetre volar durant un mes per tot el país”

“No tenia grans fortunes ni patrons, vaig anar-me’n amb una mà al davant i l’altra al darrere. Hi vaig anar a espavilar-me”

1994-1995

PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA A UCLA. LOS ANGELES

“Em vaig matricular a la Universitat de Stanford per fer-hi el doctorat, però al cap de pocs mesos em van oferir feina a Disney. Era molt temptador, perquè estaven fent la pel·lícula ‘Fantasia 2000’. Vaig deixar el doctorat i vaig anar-me’n a Los Angeles, on també em vaig apuntar a classes de cinema”

Experiència laboral

1991-1994

DIRECTOR TÈCNIC I ANIMACIÓ CG A ANIMATICA

1994-2001

DIRECTOR TÈCNIC A WALT DISNEY FEATURE ANIMATION. LOS ANGELES

“Vaig arribar a Disney quan començava la transició del dibuix animat a mà al dibuix amb ordinador: de 1.500 animadors, només sis formàvem l’equip digital. En aquella època hi havia la sensació que el domini de l’animació era manual, però en pocs anys es va capgirar tot. Va ser una època molt bèstia de la indústria, i la vaig viure a primera fila”

2002-2007

DIRECTOR TÈCNIC A SONY PICTURES IMAGEWORKS. LOS ANGELES

“Vaig anar a Sony a fer imatge real, però l’empresa em va posar a fer animació. De mala gana, vaig començar treballant en un curtmetratge que es deia ‘The Chubb-Chubbs’ i que no volia fer ningú. I ens van donar un Oscar!”

“Vaig estar un total de vuit anys treballant en els efectes visuals de diferents pel·lícules, com ‘Polar express’, ‘Spiderman 2’ o ‘Superman returns’”

2002-2007

FUNDADOR I CEO D’IGRES. LOS ANGELES

2007-2014

DIRECTOR DE R+D AL GRUP MEDIAPRO

“El 2006 tenia ganes de canviar d’aires i vaig decidir fer un ‘break’. A Barcelona vaig conèixer el Jaume Ferrús (directiu del grup audiovisual Mediapro), que em va explicar que l’empresa volia crear noves tecnologies. Vaig pensar que estaria només un o dos anys ajudant a muntar l’equip de R+D, però m’hi vaig quedar”

2014-ARA

CODIRECTOR I RESPONSABLE D’INNOVACIÓ A MEDIAPRO EXHIBITIONS

“Mediapro explica històries amb el futbol, amb les pel·lícules, amb les campanyes de publicitat... A Mediapro Exhibitions fem el mateix, però amb els espais. El disseny dels espais s’assembla a un guió de cinema: hi ha moments d’informació, moments en què l’usuari ha de flipar, i un txim - pom’ final”