El perfil: Sara Serantes

Formació

“Vaig anar a l’escola a Barcelona i, de petita, la meva passió era la gimnàstica rítmica. El meu pare també era emprenedor i va tenir diversos negocis, des d’un videoclub fins a un restaurant. Amb 16 anys vaig tenir un accident de moto i vaig deixar els estudis. Als 17 em vaig reenganxar al curs i amb 18 anys em vaig independitzar i vaig començar a treballar. Quan tenia deu anys jo volia ser detectiva privada, però era una formació molt cara i no m’ho podia permetre. Vaig estudiar dret a la UOC més tard, quan ja treballava”

Trajectòria professional

“La meva primera feina va ser de promotora d’un videoclub als 16 anys i vaig treballar de moltes coses per independitzar-me. Als 24 anys vaig tornar a estudiar, però amb la crisi vaig deixar la feina, vaig anar a viure a Nova Zelanda amb la meva parella i vam fer la volta al món. Allà vaig tenir clar que volia crear el meu negoci de sushi a domicili, però al tornar a Barcelona em vaig quedar embarassada. Després de ser mare vaig emprendre sola i ara dirigeixo Freshperts, un grup de restauració a domicili amb 20 milions d’euros de facturació”

Un èxit

“Haver cregut en mi, la meva visió i la meva capacitat. Tothom té moltes idees, però cal creure que es poden realitzar i confiar en tu mateix”

Un fracàs

“He comès milions d’errors. Les previsions no es compleixen mai, sempre hi ha coses que alteren el resultat esperat”

Lliçons de vida

“Emprendre sent mare va ser molt difícil. Foment del Treball em va ajudar, però no obtenia finançament. Les entitats bancàries estaven en una situació complicada i jo era una dona sense experiència i amb un nadó. No era el seu perfil. Tothom em va tancar les portes fins a aconseguir un préstec participatiu d’ENISA”

“No soc gens partidària de fer el que la societat considera correcte. Sempre havia volgut crear un negoci propi, sempre. Cadascú ha de ser lliure i responsable del seu propi camí, i les oportunitats s’han de crear. La formació és indispensable, però no cal estudiar als 18 anys simplement perquè toca quan realment no saps què vols a la vida”