Un èxit

“El meu èxit més gran és la meva parella, que pugui gaudir d’aquest company de viatge. Em fa millor persona i l’aprenentatge amb ell és una cosa diària”.

«Jo diria Apple perquè és una empresa centrada en el producte, no en la tecnologia. Hi ha moltes empreses que superen Apple a nivell tecnològic, però el disseny i el màrqueting són el més important».

Un fracàs

“El meu error més gran és no haver comptat amb un ‘coach’ abans, ja que m’ha ajudat a canalitzar l’energia a l’equip. El lideratge és un procés complex i me n’he adonat tard”.

«M’agrada molt la cançó ‘Horses’ de Patti Smith. És una petita joia que combina la poesia amb la música, és un tàndem que reflecteix l’empoderament de les dones. L’escolto i em poso de bon humor».

Formació

“De jove vaig estar a punt d’entrar a medicina. Aleshores vaig agafar un any sabàtic i em vaig apuntar a filosofia a la UB. Tot i que hi anava per un any, m’hi vaig quedar. Però hi veia poques sortides i volia treballar d’alguna cosa que m’agradés, així que vaig apostar per la cuina, la meva passió. El 2011 vaig estudiar cuina a l’escola Hofmann, una de les millors d’Europa. Volia progressar en l’hostaleria i al final vaig acabar fent un MBA a la UAB el 2014, que em va portar al món empresarial”.

Trajectòria professional

“Mentre feia filosofia vaig provar la cuina. Vaig treballar en un restaurant clandestí i després vaig entrar a la cuina del Mandarín Oriental el 2013. Vaig estar-hi un temps, però volia créixer i vaig interessar-me pel ‘management’. Més tard vaig estar a Byhours, aleshores una ‘start-up’ d’hotels per hores, fins al 2019. Em vaig convertir en cap, però necessitava l’adrenalina de les ‘start-ups’ de nou, així que vaig deixar-ho i ara soc cap d’operacions de Trioteca, un nou motor de cerca d’hipoteques a Espanya”.

Lliçons de vida

“El consell que li donaria a algú que hagués de començar el seu projecte és que provi sempre les seves idees abans. El gran error que comet molta gent és que, en tenir una idea, es tanca en banda i no hi veu més enllà. Per això mai li has d’ensenyar a una persona coneguda ni a la teva família, sinó a la gent del carrer per rebre crítiques. És molt difícil de fer i has d’explicar la teva idea sense cap mena de por perquè, si és bona, no hi haurà un millor executor que tu mateix. A partir d’allà, deixa que et critiquin el màxim possible i després comença a crear el teu negoci com més aviat millor”.