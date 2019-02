El perfil: Roser Torras

Formació

1962-1973

EGB, BUP I COU A LES MONGES DOMINIQUES DE BARCELONA

“El meu grup era conegut com el de les bates brutes, perquè érem les més tremendes. Teníem missa a les sis del matí i sempre em quedava adormida, de manera que em passava trimestres sencers castigada”

1974-1977

ESCOLA D’INFERMERIA SANTA MADRONA

“Per a mi la infermeria era una passió. Ja tenia aquest esperit de cuidar la gent i m’ho vaig passar molt bé amb les pràctiques a la Clínica Bretón”.

“Recordo un dia que em vaig quedar atrapada a l’ascensor de la clínica amb una senyora a punt de parir. Jo estava en pràctiques i el metge, des de fora, em va haver d’explicar com atendre el part”

Experiència laboral

1977-1987

INFERMERA, CLÍNICA DEXEUS

“El senyor Santiago Dexeus va ser el primer a crear un departament d’anticoncepció. Em va enviar a fer un curs sobre com col·locar diafragmes i, des de llavors, m’encarregava d’aquesta funció”.

“Estant d’infermera em vaig aficionar a la cuina. Durant la primera Mostra de Cuina de la Mercè vaig conèixer el propietari del Restaurant Reno, que em va acceptar com a aprenent. Però quan vaig decidir que m’hi volia dedicar va ser durant un viatge de tres setmanes al País Basc, aprenent a l’Arzak, a l’Akelarre de Subijana i a l’Arguiñano”

1990-1992

DIRECTORA COMERCIAL, COLLVERD

“Sempre he tingut un perfil molt comercial i aquesta etapa em va permetre conèixer el món de la restauració des del punt de vista del proveïdor”

1992-1994

GERENT, GRUP 25

“El 1992 el món de la restauració estava en plena davallada. Va ser llavors quan em va trucar el propietari de Ca l’Isidre i em va proposar ser gerent d’una cooperativa que reuniria els 25 millors restaurants de Barcelona”

“Vam aconseguir condicions amb bancs i proveïdors molt avantatjoses. Per a mi va ser com una universitat, perquè aprenia cada dia dels propietaris de restaurants com el Via Veneto, el Gaig o el Botafumeiro”

1994-ACTUALITAT

FUNDADORA I DIRECTORA GENERAL, GRUP GSR

“La idea era reunir diferents professionals, com ara advocats, dissenyadors o cuiners, per oferir els serveis als restaurants. El senyor Isidre Fainé, de La Caixa, ens deia que allò era tan innovador que no sabia si ens entendrien”

“A l’empresa [que es dedica a la promoció i comunicació de restaurants i a l’organització d’esdeviments gastronòmics] busquem la qualitat, encara que comporti altes despeses”

2008-ACTUALITAT

FUNDADORA I DIRECTORA, 7 CANÍBALES

“Llavors no hi havia blogs especialitzats en gastronomia i vam aconseguir donar a conèixer el sector d’una manera seriosa, sense frivolitats”

2009-ACTUALITAT

DIRECTORA, SAN SEBASTIÁN GASTRONOMIKA

“Per a mi aquest és el congrés dels cuiners. És una ciutat que respira gastronomia i des d’on han sortit tendències que han marcat el sector”