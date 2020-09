Rosa Monge

Formació

“Vaig néixer a Califòrnia, però em considero de Barcelona. La meva família és catalana, tot i que vaig començar el col·legi als Estats Units i, al tornar a Catalunya, vaig estudiar a l’escola americana Benjamin Franklin. A la universitat vaig començar enginyeria de telecomunicacions per les seves perspectives de futur, però a primer curs vaig veure que no feia per a mi. Sempre m’havia agradat la part més estètica de la tecnologia, i vaig acabar estudiant imatge, so i informàtica”

Un èxit

“Ara mateix soc molt feliç i això ja és un èxit. Però crec que el meu gran èxit ha sigut ser atrevida per reinventar-me i no tenir por a arriscar-me”

Un fracàs

“Crec que penedir-se d’alguna cosa no aporta res positiu, no veig fracassos sinó aprenentatges. Tot el que he fet m’ha portat fins on soc ara i no canviaria res“

Trajectòria professional

“La meva primera feina va ser com a becària d’Apple a San Francisco, on vaig estar dos anys. Després vaig treballar en una ‘start-up’, Innovali, també a Califòrnia i creada per Xavier Verdaguer. Junts, més tard, vam fundar una altra ‘start-up’, Imagin, que feia projectes d’innovació per a grans empreses als EUA i Catalunya. Al cap de quatre anys, però, ho vaig deixar per tornar a Barcelona, on he fet projectes per a companyies com Mobile World Capital. Després he treballat a Nestlé com a cap d’IoT durant gairebé tres anys. Actualment formo part de l’equip del centre d’arts digital IDEAL”

Lliçons de vida

“Al llarg de la meva trajectòria he tingut la sort de tenir caps que des del primer moment van confiar en mi i em van deixar desenvolupar professionalment i aprendre. Això va fer adonar-me que jo també havia de fer el mateix amb els membres dels meus equips: has de confiar que cadascun dels treballadors vol donar el millor d’ell mateix, i aquest espai els serveix per demostrar-ho. Moltes vegades el ‘micromanagement’ no deixa que el teu propi equip creixi i al final veus que, com més confiança els deixes, fan coses més increïbles”