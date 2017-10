“El respecte pel medi encara no és el factor que fa decidir els consumidors”

El projecte va néixer a Barcelona de la ment de dos emprenedors vinguts d’Alemanya i de Suècia.

Exacte. Després de deu anys consumint aigua embotellada a Barcelona, l’any 2014 Magnus Jern i Alex Schwarz van acabar optant per beure’n de l’aixeta. Quan ho van començar a explicar als amics, al·lucinaven: l’aigua tenia molt mal gust. Va ser aleshores quan tots dos van començar a buscar possibles solucions al mercat i, després de comprar diversos filtres, van constatar que no n’hi havia cap que fos efectiu, senzill d’instal·lar, barat i respectuós amb el medi ambient. Així va ser com va sorgir TAPP Water. Hem dissenyat un petit filtre que s’enrosca a l’aixeta i, utilitzant partícules de closca de coco, és capaç de netejar fins a 70 elements perjudicials que poden trobar-se a l’aigua de l’aixeta. Amb aquest sistema tenim l’objectiu d’evitar l’ús de mil milions d’ampolles de plàstic abans del 2020. Tot un repte.

Quan va entrar a formar part del projecte?

L’empresa, com a tal, va començar a caminar el 2016. Actualment som cinc socis, que ens hem anat incorporant a TAPP Water per cobrir les àrees bàsiques de negoci: l’objectiu era formar un equip amb capacitats diverses. Avui dia costa molt trobar idees dins l’ecosistema emprenedor que realment ajudin a millorar el medi ambient, que siguin útils i que puguin arribar a ser rendibles des del punt de vista empresarial. Per això vaig decidir implicar-m’hi.

Tenen el respecte pel medi ambient com a eix filosòfic però, en canvi, produeixen els filtres a Taiwan. Això incrementa la seva petjada de carboni.

Sí. Des d’un primer moment vam estar buscant empreses proveïdores a Catalunya per fabricar aquí, però malauradament no ho vam aconseguir. No són capaces de fabricar els nostres filtres amb un preu que resulti assequible als consumidors en relació al preu de les garrafes d’aigua. A Taiwan treballem amb una empresa que fa molts anys que treballa al sector. Tanmateix, continuem buscant proveïdors aquí. L’objectiu és aconseguir fabricar els nostres filtres a Catalunya.

Distribueixen els filtres a través d’Amazon, però també des de la seva pròpia pàgina web. No entren en conflicte amb ells?

Certament, Amazon ens fa una mica la competència a nosaltres mateixos, però això és positiu: ens dona més visibilitat i, des del punt de vista del client, té grans comoditats. De fet, la majoria de les vendes ens provenen d’aquesta plataforma. Se’ns queda un percentatge de la venda, però ara per ara no volem renunciar-hi. A part d’aquests dos canals, també som presents en diverses botigues físiques especialitzades en productes ecològics.

A quants països venen els seus filtres?

El 60% de la facturació prové d’Espanya, però també venem a Alemanya i al Regne Unit, entre 25 països diferents. Allà els consumidors estan més conscienciats que a casa nostra, on el respecte pel medi ambient del producte encara no és el factor clau que fa decantar el consumidor. Aquest agost hem aixecat una ronda de finançament de 300.000 euros. Pretenem llançar un nou filtre més avançat que ens permeti irrompre l’any vinent als Estats Units, un mercat hipercompetitiu i molt acostumat a l’ús de filtres similars als que fem nosaltres.