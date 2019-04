El perfil: Raúl Sánchez

Formació

1993-1999

ESO I BATXILLERAT. IES MARINA DE LA LLAGOSTA

“Recordo que a tercer de primària ens van preguntar què volíem ser de grans. Tothom volia ser futbolista, però jo tenia clar que volia ser advocat, per influència de les pel·lícules americanes”

1999-2004

LLICENCIAT EN DRET PER LA UAB

“Fins a l’entrada a la universitat jo no havia necessitat utilitzar el català. A l’institut fèiem classes de català, però tot el meu entorn era castellanoparlant”

“A segon de carrera vaig fer les proves per treballar en oficines de Catalunya Caixa. Et demanaven estar a l’últim curs i jo vaig mentir, però vaig treure la nota més alta i em van agafar”

2018-2019

MBA PER L’EAE BUSINESS SCHOOL

“He passat per tres etapes formatives durant la meva carrera per aprendre sobre finances, ‘coaching’ i ‘big data’. Faig l’MBA després de tres anys d’aprenentatge muntant l’empresa. M’hauria estalviat molt de temps fent-lo abans”

Experiència laboral

2002-2003

ACCOUNT MANAGER. CAVEDUKE SL

“Era una empesa de caves climatitzades que buscava una persona per assegurar-se que el bufet d’advocats amb el qual treballaven no els enganyava. Era un encàrrec molt puntual i vaig acabar fent de comercial per allargar la meva trajectòria”

2003-2004

ADVOCAT A BUFETE MARTÍN MIÑANA

“A la universitat oferien un pla d’estudis a l’exterior i vaig demanar d’anar a Cuba per conèixer el sistema legal d’allà. Em van acceptar la proposta, però dos mesos abans d’anar-hi va haver-hi un conflicte polític i es van trencar les relacions amb les universitats d’allà”

“La càrrega de feina al bufet era inassumible, el tracte no era prou bo i el sou era molt dolent. Era la realitat de l’advocacia i jo no em veia 15 anys així, per la qual cosa, quan em van trucar de Catalunya Caixa amb un pla de carrera, no m’ho vaig pensar”

2005-2010

E-COMMERCE MANAGER ACCOUNT. CATALUNYA CAIXA

“Llavors no entenia gaire què era el comerç electrònic, però vaig acceptar perquè tenia l’oportunitat d’estudiar la normativa del sistema interbancari i accedir a informació que no tenia ningú més”

“Va ser la meva millor etapa. Tenia un cap que era un visionari i vam viure el canvi que va provocar el comerç digital. La quota de pagaments en targeta llavors era molt baixa, i en poc temps érem líders, només superats per La Caixa”.

2010-2014

DIRECTOR DE NEGOCI DE TELENTRADA. CATALUNYA CAIXA

“La situació del Telentrada no era bona. Les noves empreses de ‘ticketing’ estaven copant el mercat i els teatres estaven internalitzant el servei. Era un servei amb caràcter de mecenatge per a l’entitat, però no era rendible”

“El meu repte era arribar a una posició positiva financerament, i al cap de dos anys i mig estàvem en números verds”

2014-2016

CAP DE PROJECTES DE BANCA ONLINE. CATALUNYA CAIXA

“Amb l’entrada del FROB l’entitat es comença a desfer. La gent estava neguitosa i es parlava més de sindicats que de projectes, i per això vaig buscar una sortida”

2016-ACTUALITAT

DIRECTOR D’OPERACIONS DE PAYXPERT

“PayXpert era un diamant: un proveïdor de sistemes de pagament (PSP) amb una tecnologia molt bona, però que no tenia una estratègia de negoci clara per arribar al mercat, i aquesta va ser la meva funció”

“A Espanya el 90% dels pagaments es fan amb targeta, però a l’exterior no és així. A PayXpert recollim més de 100 mètodes de pagament i els oferim als nostres clients perquè ofereixin el sistema que els resulti més adient”

“A l’entrar en la direcció d’una empresa descobreixes que et falta una base per portar equips. No es tracta només de liderar un projecte, sinó que estàs gestionant les carreres i les expectatives de les persones”