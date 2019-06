El perfil: Ramón Quesada

Formació

1997-2003

ESO I BATXILLERAT A L’IES FUENTE NUEVA. EL EJIDO

“Volia sortir del poble i conèixer món. La meva mare netejava cases, sempre ha sigut molt decidida, i em va ensenyar que l’única manera de marxar era lluitant, així que vaig dedicar els meus esforços a aconseguir beques per entrar a la universitat”

“Ja des de jove vaig interessar-me pel món de la comunicació i dels bars. A batxillerat vaig fer un treball sobre els hostals a ‘El Quixot’ que vaig presentar a la universitat. Seure en un bar és la manera que tenim aquí de socialitzar”

2003-2008

GRAU EN RELACIONS PÚBLIQUES I PUBLICITAT A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

“A Madrid vaig trobar un espai de transparència, on se’m valorava per les meves qualitats, on vaig poder conèixer molta gent molt diferent i on, per primer cop, vaig poder expressar-me tal com jo era”

2005-2007

GRADUAT EN PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS PER LA UNIVERSITAT DE GRANADA

2016-2017

MÀSTER EN MÀRQUETING DIGITAL PER LA KSCHOOL

Experiència laboral

2007-2008

COORDINADOR D’ACTIUS I PROMOCIONS ‘BELOW THE LINE’ A COCA-COLA. MADRID

“Amb 18 anys ja deia que volia treballar a Coca-Cola i se’m va presentar l’oportunitat gràcies a una amiga que tenia una entrevista i no hi va poder anar. Estava tan nerviós que quan em van oferir una beguda vaig rebutjar-la dient que no m’agradava”

“A Coca-Cola vaig aprendre que les grans empreses també poden ser humanes. Passem bona part del dia a la feina, així que és important intentar divertir-se i generar un bon ambient, malgrat que els mals dies existeixen”

2008-2009

DIRECTOR DE COMPTES DE L’AGÈNCIA MIL VUELTAS PER A TOYOTA. MADRID

“Treballar des d’una agència per a un client et fa veure que l’execució dels projectes no és tan fàcil com pot semblar quan són sobre el paper, així que vaig haver d’aprendre a portar tot tipus d’encàrrecs a bon port”

2009-2013

DIRECTOR DE ‘TRADE MARKETING’ A DIAGEO. MADRID

“Coneixia el responsable de patrocinis musicals de Diageo i em va trucar preguntant-me què em semblaria tallar la Gran Vía amb un bus amb El Canto del Loco tocant. Li vaig dir que em semblava un horror. Va riure i em va proposar un gran projecte”

“Tenia un pressupost de 20 milions d’euros i havia de portar uns 30.000 bàrmans cada cap de setmana a cases de tot Espanya. Era el moment de demostrar que estava preparat per a aquella feina, i em va donar una gran visibilitat”

2015-2016

DIRECTOR DE MARQUES DE LUXE PER A MAST-JÄGERMEISTER. BARCELONA

“Jägermeister era tot el que podia esperar d’una empresa d’espirituosos. Treballàvem cada marca segons la seva personalitat i això em portava a moure’m en el luxe d’uns Goya i, al cap de pocs dies, baixar a la batalla dels festivals de música”

2017-ACTUALITAT

DIRECTOR DE GIN MG A AMER GOURMET

“A Jägermeister treballava amb la ginebra ‘premium’ més famosa d’Espanya, i si vaig marxar va ser perquè a Amer Gourmet em van oferir aixecar un projecte des de zero. Tenia un llibre en blanc on dibuixar la marca i la seva estratègia”

“Quan et donen l’oportunitat de decidir com vols que evolucioni una marca en les properes dècades no ho pots rebutjar. En aquest projecte tinc l’oportunitat de veure com les decisions que prenc afecten directament el creixement del negoci”