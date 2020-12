El perfil: Pilar Conesa

Formació

“El meu pare va ser assessor fiscal de grans empreses i la meva mare era modista, però quan es va casar ho va deixar. El meu pare va voler que tingués estudis superiors perquè ell no n’havia tingut i ara ho agraeixo. Tant la primària com la secundària les vaig fer al sistema públic i després vaig entrar a la UPC per fer enginyeria informàtica, del 1980 al 1985. La universitat és una gran part de la meva vida i encara hi mantinc el contacte a través dels alumni. També m’he format en ‘management’ a l’Iese i a l’EU Business School”

Trajectòria professional

“El 1990 vaig treballar per als Jocs Olímpics de Barcelona com a directora d’informàtica dels Jocs Paralímpics. Després vaig estar al centre informàtic de la Generalitat fent de directora d’operacions, entre el 1993 i el 1999. Més tard vaig anar a posar en marxa una empresa a Xile per a AIS, fins al 2003. Posteriorment vaig tornar a Barcelona amb l’empresa T-Systems i, el 2007, vaig convertir-me en directora d’informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, on vaig conèixer el tema de les ciutats intel·ligents. L’any 2011 vaig decidir fundar la meva empresa sobre el sector, Anteverti”

Un èxit

“Formar part de l’Smart City Expo World Congress, que és un esdeveniment de referència mundial del sector”

Un fracàs

“L’any 2001 vaig ser sòcia d’una ‘start-up’ tecnològica, però vam engegar un negoci abans d’hora amb un mercat immadur i no va funcionar”

Lliçons de vida

“La meva etapa universitària va ser diferent, ja que vaig fer la carrera més tard perquè al sortir de la secundària vaig fer diverses feines per independitzar-me. A més, mentre estudiava, treballava i vaig tenir la meva primera filla. No sé com vaig poder arribar a tot, però no me’n penedeixo”

“En el 2000 vaig fer un any sabàtic. Ningú m’entenia i em deien que era addicta a la feina. Em vaig dedicar a la meva vida personal i vaig anar sola al Nepal a fer ‘trekking’, per posar distància i veure millor les coses. Vaig fer la volta a l’Annapurna i vaig anar al camp base de l’Everest”