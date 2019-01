El perfil: Oriol Juncosa

Formació1992-1998

Llicenciat en ADE, ESADE

“El meu pare era professor d’institut i, de petit, m’agradava molt raonar amb ell. Sempre m’ha agradat molt l’art, però també soc bastant analític i quantitatiu. Finalment, vaig triar ADE amb la idea de desenvolupar la part creativa més endavant. I això és el que he acabat fent. A les ‘start-ups’, la creativitat és molt important per tenir idees noves i brillants, però també cal pensar en paràmetres econòmics”

1997-1998

Màster en Management Internacional, Thunderbird school of global management (EUA)

2003-2005

MBA, London Business School

Experiència laboral

1998-2000

Desenvolupament de negoci i màrqueting, Johnson & Johnson (Madrid)

“Per estudiar la carrera, vaig demanar crèdits i vaig destinar els meus dos primers anys de sou a repagar-los”

2000-2003

Consultor sènior, Monitor Group (Madrid)

“Fèiem plans de negoci per a noves empreses o empreses grans que obrien noves divisions. Va coincidir amb la bombolla d’internet. Jo veia que volia aprofundir en el món de les finances i vaig decidir anar a Londres a fer un MBA. També el vaig costejar amb crèdits”

2004-2006

Associat, Merrill Lynch

2007-2010

Vicepresident, BNP Paribas (Londres)

“A Londres m’hi vaig quedar vuit anys treballant per a dos bancs d’inversió. Els assessorava en fusions i adquisicions d’empreses de tecnologia”

“El principal repte va ser, amb 29 anys, tenir un diàleg de tu a tu amb consellers delegats i ‘senior managers’ de grans corporacions sobre temes tan importants com són comprar, vendre o fer una aliança estratègica de centenars de milions”

2011-2014

Director d’inversions, Nauta capital

“Em vaig casar el 2010 i ens venia de gust tornar a Barcelona per començar la nostra família. Això es va sumar a la meva voluntat de dedicar-me a l’emprenedoria i va sorgir l’opció de treballar per al fons de capital risc més important del sud d’Europa”

“Va ser una experiència molt enriquidora. Social Point, una de les empreses amb què vaig estar més vinculat, es va vendre l’any passat per 275 milions”

2014-2017

CFO i assessor, CARTO

“Vaig localitzar una empresa a Madrid que es diu Carto. Nauta no hi volia invertir, però a mi sí que m’interessava i m’hi vaig posar com a director financer. En dos anys i mig vam passar de 10 a 120 treballadors i vaig aconseguir 28 milions de finançament”

2016-ACTUALITAT

Soci i cofundador d'Encomenda

“Juntament amb el Carlos Blanco, el meu soci actual, havíem començat a invertir en ‘start-ups’ molt inicials, que no eren més que un emprenedor amb un PowerPoint, i, el 2016, vam decidir crear un fons que es dedica a impulsar projectes en estadis molt inicials”