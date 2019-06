Onze mil metres de viatge submarí

Quan les petrolieres van prescindir de submergibles tripulats per explorar el fons marí a finals dels anys vuitanta, Patrick Lahey i la seva dona es van quedar a l’atur. El boom dels submarins dels anys setanta s’acabava, i tripulants experimentats com ells eren substituïts per robots subaquàtics.

Aquest va ser el detonant necessari perquè Lahey (a la foto) decidís crear Triton, la seva pròpia empresa de submarins: volia dissenyar els submergibles tripulats que ell no havia pogut conduir. Fa catorze anys, Lahey presentava en salons nàutics els submarins per a embarcacions de luxe com els mega iots, davant la mirada incrèdula del sector. Avui dia el paradigma ha canviat: els mega iots d’exploració ja estan equipats per portar submarins i Triton ha obert l’oceà al gran públic.

Triton Submarines, amb seu a Florida, va aterrar a Sant Cugat del Vallès el 2017. La companyia americana perseguia l’objectiu de construir un submergible capaç d’explorar tots els racons del fons marí però des de la planta de Florida van veure impossible la fabricació de les peces.

L’empresa Gutmar, establerta també a Sant Cugat, va assumir el repte de crear tots els components de la nau. Segons Héctor Salvador, director de Triton a Espanya, “el resultat va sorprendre els americans i el president de Triton, Patrick Lahey, va decidir que totes les peces dels seus submarins serien fabricades en una nova planta a Sant Cugat”, compartint les instal·lacions amb Gutmar i altres empreses del sector. En un futur, Triton preveu desdoblar la producció de la planta de Florida i treballar en paral·lel des de la ciutat vallesana.

El projecte per a la creació del submarí ha durat quatre anys i, en un 30%, el vehicle és de fabricació catalana gràcies a la participació de companyies aeronàutiques del territori com Ictineu, Ingenia o la col·laboració de la UPC.

Tal com afirma Salvador, “el submarí, batejat com a DSV Limiting Factor, és l’únic vehicle del món dissenyat per poder arribar a qualsevol profunditat marina”, ja que podria operar a 11.500 metres sota l’aigua, però el punt més profund de tots els mars de la Terra és la Fossa de les Marianes, de poc més de 10.900 metres.

El submergible de Triton, que té un cost total de 48 milions d’euros, forma part de l’expedició Five Deeps, dirigida per l’americà Victor Vescovo, i que té per objectiu explorar els punts profunds de cada oceà.

L’expedició Five Deeps va començar el mes de desembre passat amb una immersió a la Fossa de Puerto Rico, a l’Oceà Atlàntic, i finalitzarà al setembre amb l’exploració de l’Àrtic. En cada immersió a les diferents fosses oceàniques, el submarí de Triton ha batut diversos rècords, com ser el vehicle que ha baixat a més profunditat a les Marianes (10.928 metres) de manera reiterada.

Tot i això, el valor de l’expedició va molt més enllà, ja que hi participen altres institucions com la Universitat de Newcastle, amb la qual desenvolupen una tasca científica. “Durant les sis immersions fetes a les Marianes, cada dia descobríem quatre o cinc espècies noves”, assenyala Salvador. Triton també està mapejant en 3D les fosses explorades per entregar les dades a la comunitat científica.

Més enllà del submarí per a aquesta expedició, Triton comercialitza submarins al sector privat per operacions de salvament, per al sector del turisme o filmacions, entre d’altres. La mateixa BBC lloga els submarins de Triton per filmar documentals, ja que l’esfera de vidre del vehicle té les mateixes propietats que l’aigua marina i és invisible a l’ull humà.

Un altre àmbit en què ha invertit la companyia és en els submarins turístics: la planta de Sant Cugat ja està treballant en un submergible per a 26 persones, encarregat per un complex turístic de Vietnam. Amb l’arribada d’aquests nous submarins turístics al mercat, Triton vol substituir tota la flota de submergibles turístics que existeixen avui en dia a destinacions com Hawaii, el Carib o Guam, que data dels anys setanta.

A més dels submarins turístics, Triton també fabrica submarins privats de luxe i hiperluxe. La companyia ha començat aquest any la fabricació d’un nou model, anomenat Neptuno, en col·laboració amb la marca automobilística Aston Martin. El producte final, però, no arribarà al mercat fins al 2020.