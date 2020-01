El perfil: Montse Tiana

Formació

1979-1983

BUP I COU A L’ESCOLA CANIGÓ

1983-1985

DISSENY DE MODA A LCI BARCELONA

“Volia estudiar la carrera de belles arts però els professors de l’escola van dir als meus pares que no arribaria a res. Tot i així, com que m’agradava molt dibuixar i el disseny de moda, vaig prendre aquest camí en contra de l’opinió de tothom”

“Amb 21 anys vaig anar a Tenerife a ajudar la meva germana amb un encàrrec laboral. Entre el que ella em donava i el que em treia venent accessoris al passeig principal em mantenia. Va ser allà on vaig veure clar que era capaç de fer coses sola”

Experiència laboral

1986-1987

APARADORISTA I DEPENDENTA A CORTEFIEL

1988-1991

DIVERSOS CÀRRECS A MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD

1992-1996

DISSENYADORA INDEPENDENT

“Durant molts anys vaig dissenyar col·leccions de moda, que venia a porta freda per tot Barcelona. Venia molt, però moltes vegades no em pagaven. Llavors vaig pensar que, per estar així, tenia més sentit obrir la meva pròpia botiga”

1996-2006

FUNDADORA I PROPIETÀRIA DE MT MUMMY

“Quan vaig obrir la meva pròpia botiga va sorgir l’oportunitat de fer-ne una altra just al costat. Allà, aprofitant els patrons de les peces que venia al primer local, comercialitzava roba per a embarassades. Va anar molt bé des del principi i vaig acabar gestionant una xarxa d’onze botigues i dues franquícies”

“El 2005, un grup d’inversors privat va comprar l’empresa. Menys d’un any i mig després, la companyia va presentar concurs de creditors i va tancar. Per a mi va ser molt dolorós”

2008-2018

FUNDADORA I PROPIETÀRIA DE TOPCOLOR

“Vaig vendre MT Mummy amb 39 anys i als 40 - tot i haver-me promès no fer-ho - vaig obrir un altre local amb la idea de gestionar-lo durant deu anys i després dedicar-me a altres coses”

2019-ARA

FUNDADORA DE TOP RETAIL

“Top Retail és una consultora de botigues de moda especialitzada en el petit comerç. El local de barri és el que més està patint, en part, pel mal que estan fent el comerç electrònic i les grans cadenes de moda. A més, li cal més ajuda de l’administració en termes de visibilització i falta professionalització i coneixements entre els botiguers. Per exemple, la gent es tira a la piscina sense calcular els riscos, que és el primer que s’ha de fer. També hi ha molts errors per falta de coherència, és una paraula que no està de moda”