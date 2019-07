El perfil: Miquel Martí

Formació

1984-1988

BUP I COU ALS CORAZONISTAS I A SAGRATS CORS DE BARCELONA

“Teníem una empresa elèctrica familiar i, d’alguna manera, jo tenia el camí marcat. Havia de ser l’hereu i jo me’n sortia bé i m’agradava tot el que tenia a veure amb l’enginyeria”

“A l’escola era un estudiant decent, amb habilitat pels esports i una mica gamberro. Mai he rigut tant com en aquella època, i els amics que vaig fer encara els conservo”

1988-1994

ENGINYERIA INDUSTRIAL A LA UPC

“Al primer semestre ho vaig aprovar tot i vaig pensar que allò era molt fàcil. Em vaig relaxar, va arribar la primavera, les festes universitàries i al següent semestre només vaig aprovar un examen”

“Quan surts d’industrials et creus l’amo, però la realitat t’ensenya que d’enginyers n’hi ha a palades. La meva vida hauria sigut molt diferent si no hagués començat a l’empresa familiar, però crec que m’hauria anat bé igualment”

1999-2002

MBA ESADE

“Un dia un dels professors em va aturar i em va dir que les famílies hi són per estimar-se, no per treballar plegades. En aquell moment decideixo deixar l’empresa familiar”

2008-2009

EXECUTIVE TRAINING ESADE

Experiència laboral

1995-2006 DIRECTOR GENERAL ADJUNT A MIMAVEN ELÈCTRICA

“Entro en un entorn protegit on no sé si se’m respecta per ser un bon enginyer o per ser el fill del cap. Acabo encarregant-me de projectes complexos i del desenvolupament de noves tecnologies, així que m’acabo guanyant aquest respecte”

“En l’empresa familiar corres el risc de convertir els dinars de diumenge en un consell d’administració. Va haver-hi un moment en què cada cop que ens trobàvem dos germans es produïa una discussió”

“Quan vaig dir que marxava, els meus pares em van dir que havia de fer el que més em convingués, però 20 anys després encara m’ho recorden. Vaig descobrir el rebuig que em generen les coses preestablertes i m’hi vaig rebel·lar”

2006-2010 DIRECTOR DE LA SEU D’AIDIT A BARCELONA

“Em motivava tornar a la universitat i vaig tenir l’oportunitat de conèixer grans projectes tecnològics que es feien a les grans empreses de l’estat i d’estar en contacte amb grans savis”

2011-2013 DIRECTOR DE B DEBATE A BIOCAT

“De nou, tenia les portes obertes per treballar amb eminències com Jorge Wagensberg i Mas-Colell, i per parlar de ciència i coneixement. Vam portar científics d’arreu del món per parlar de projectes punters, com la descodificació del genoma humà”

2013-ACTUALITAT CEO BARCELONA TECH CITY

“Començo sol, en un despatx amb un paper i un bolígraf, i acabem dissenyant un projecte que aspira a situar Barcelona en la lliga de les grans ciutats tecnològiques, ajudant els emprenedors i amb una voluntat parapública”

“Per crear un ‘hub’ tecnològic necessites talent, tecnologia i diners. La nostra feina és connectar aquest ecosistema que s’alimenta d’enginyers i emprenedors, però també d’advocats, inversors, premsa... La tecnologia és el llenguatge comú d’aquests sectors”

“A Europa i a Barcelona hi ha un model d’emprenedoria propi que s’ha de preservar. Estem atraient gent de ‘hubs’ com San Francisco i Londres, on cada cop és més complicat viure. Però cal treballar en una regulació per no expulsar la població”