El perfil: Mauricio Prieto

Formació

1982-1986

SECUNDÀRIA AL LICEU FRANCÈS (CIUTAT DE MÈXIC)

“A l’acabar la secundària, vaig demanar fer la carrera d’agronomia a Monterrey, però no tenia gaire clar què era allò. Només sabia que la meva família tenia un ranxo amb plantacions de cítrics a Veracruz on m’encantava estar”

“També vaig fer peticions a universitats dels Estats Units. Estava content a Mèxic, però la ciutat era enorme, a vegades em superava i volia tenir una nova experiència”

1986-1990

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES POLÍTIQUES PER LA UNIVERSITAT DE PRINCETON (NOVA JERSEY)

“Als Estats Units tots els universitaris marxen de casa als 18 anys. Aquesta independència et força a crear el teu propi camí i és una de les claus per entendre per què són un país tan emprenedor”

“Vaig aprendre que als Estats Units pots estudiar qualsevol carrera sense que això determini el teu futur. Al sistema francès ens feien escollir el nostre camí molt aviat, però un jove difícilment té clar cap on vol anar”

1993-1995

MBA PER LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA (BERKELEY)

“Decideixo canviar de costa atret pel centre mundial de la innovació que era Silicon Valley. Allà hi trobo un entorn que sempre qüestiona l’‘statu quo’ i es planteja com canviar la manera de fer les coses”

Experiència laboral

1990-1993

CONSULTOR. BOOZ ALLEN HAMILTON (CIUTAT DE MÈXIC)

“Torno a Mèxic per treballar per al ministeri de Relacions Exteriors en les negociacions sobre el Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units i el Canadà. Va ser una gran experiència, però vaig veure que el meu futur no era al sector públic”

“A Booz Allen vaig treballar en el projecte de privatització dels bancs mexicans. Quan tens un encàrrec tan gran entres en una escola en què t’has d’espavilar com sigui per aprendre el que no coneixes”

1995-1999

DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE. CHARLES SCHWAB (SAN FRANCISCO)

“Dos anys abans que jo arribés, l’empresa va passar de ser una companyia d’inversions tradicionals a dirigir tot el seu negoci al món online. Allà vaig entendre el potencial d’aquest nou canal, i això va marcar el meu rumb”

“En aquell moment, a San Francisco tothom pensava en crear la seva ‘start-up’ i llançar els seus productes. Si vivies en aquella zona a finals dels 90 i no et contagiaves d’aquell esperit pertanyies a una minoria”

1999-2015

COFUNDADOR. EDREAMS ODIGEO (BARCELONA)

“A Silicon Valley vaig aficionar-me al windsurf i un dia, mentre en practicava, em vaig trobar el meu futur soci, el Javier Pérez. Havia estudiat amb ell a Mèxic fins que va marxar a Madrid, i em va comentar la idea que tenia de crear un negoci en el sector dels viatges”

“Vam venir a Europa per tenir l’avantatge de ser la primera agència online. La idea original era oferir viatges d’alta gamma, però de seguida vam veure que la gran demanda era per a vols Barcelona-Palma, així que vam canviar el model”

“Quan vam sortir a borsa érem la cinquena agència online del món, però la primera en venda de vols. El grau d’innovació del producte era altíssim, molts cops en àmbits que el client no arribava a veure”

2013-ACTUALITAT

MEMBRE DE LA JUNTA DE BARCELONA TECH CITY

“Les oportunitats de Barcelona passen per tenir una col·laboració molt propera amb el sector públic, i aquest projecte és un exemple que ha agrupat centenars de ‘start-ups’ i milers de professionals”

“Hi ha tres ingredients que permeten que una ciutat es converteixi en un ‘hub’ tecnològic de referència: talent, diners i històries d’èxit. Barcelona ho té tot i, a més, és una ciutat atractiva per atraure els millors professionals de tot el món”

2012-ACTUALITAT

SOCI D’INVERSIONS. LANTA DIGITAL VENTURES

2015-ACTUALITAT

FUNDADOR. STARFISH TECHNOLOGY PARTNERS (SAN FRANCISCO)

“Els negocis digitals et permeten ser un expert funcional i aplicar els teus coneixements a tot tipus d’indústries. A l’empresa treballem en projectes d’expansió digital per a tot tipus de sectors en zones tan diferents com l’Àfrica i Llatinoamèrica”