El perfil: Maria Coll

Formació

“Soc de Sant Sadurní d’Anoia, un lloc amb molta indústria. La meva família s’ha dedicat al sector de l’alimentació i jo soc la sisena generació que ens dediquem a la xocolata des del 1840. M’he criat a Sant Sadurní fins que va ser el moment d’anar a la universitat. Vaig fer ADE a Esade, del 1992 al 1997, perquè havia viscut el món de l’empresa a casa a través dels pares i avis i era una cosa natural per a mi. Aleshores vaig estar vivint a Barcelona durant uns anys mentre estudiava i tenia les primeres feines”.

Trajectòria professional

“Havia estat en contacte amb el negoci familiar, Chocolates Simón Coll, des de sempre. Tot i això, quan vaig sortir de la universitat vaig entrar a la multinacional Henkel com a comercial i després al departament de màrqueting entre el 1997 i el 2000. Més tard vaig treballar a Danone del 2000 al 2004, com a ‘brand manager’ de Lanjarón i Font Vella. Però als 30 anys vaig voler tancar aquesta etapa i vaig decidir tornar al negoci familiar. Ara soc la directora de Simón Coll i tenim xocolates pròpies, però també Chocolates Amatller”.

Un èxit

“Haver sabut identificar persones amb talent i donar-los una oportunitat. És molt important i em genera molta satisfacció”

Un fracàs

“En una empresa comets errors constantment, però molts es poden redirigir i d’irreversibles n’hi ha pocs. No ens hi hem trobat, per sort”

Lliçons de vida

“El teu negoci ha de ser el ressò de les teves millors característiques. És important tenir el teu punt de vista propi, tenir una visió més que no pas un desig volàtil. Cal ser molt fidel a les idees, sobretot al principi, quan les coses no surten bé, i estar disposat a anar-les redreçant constantment”.

“Barrejar feina i família és complicat. En un negoci com el nostre has de saber desconnectar mentalment de la feina a casa, però també has de fer partícip la família de l’empresa. És maco i les filles cada cop s’interessen més pel que fem. Procuro que per a elles sigui una font d’orgull, i no una càrrega”.