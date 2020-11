Marc Coloma

Formació

“Vinc d’una família on la restauració sempre ha estat molt important. Els meus avis tenien una parada al Mercat de Santa Caterina i els meus pares tenien un restaurant. Als quinze anys vaig començar a implicar-me en causes socials i ja tenia aquesta ànima emprenedora. Vaig decidir no anar a la universitat, així que tinc una formació autodidacta: em colava d’oient a classes per aprendre sobre aspectes concrets que m’interessaven. Pel que fa a l’emprenedoria, vaig fer molta formació gratuïta a Barcelona Activa”.

Trajectòria professional

“Als divuit anys dirigia a Catalunya una ONG internacional pels drets animals, Animal Equity. Investigava granges i feia denúncies públiques. Fins als 23 anys vaig treballar com a captador de fons per a altres ONG, com Metges Sense Fronteres, però aleshores vaig començar a planificar el projecte d’Heura i treballava de cambrer i fent feines diverses per poder invertir-hi. Heura va sortir al mercat el 2017 i el seu procés de creació va ser molt ambiciós. Vaig aprendre molt de tecnologia alimentària”.

Un èxit

“Haver trobat el punt mitjà entre el que sé fer, el que m’apassiona i el que la gent valora de mi”.

Un fracàs

“No haver estat contundent amb els valors d’Heura. Una empresa també porta una cultura al seu voltant i he après com no s’ha de construir una cultura empresarial”.

Lliçons de vida

“Les empreses no han de treballar per uns beneficis sinó per una missió, cosa que no sol passar gaire. Cal posar al centre dels projectes les missions perquè et centres a resoldre problemes socials més enllà del moment actual. A vegades les empreses miren molt a curt termini, però cal construir des de l’ara pensant en el futur”.

“A l’hora d’emprendre, cal saltar sense dubtar-ho. El camí es construeix caminant i, com més triguis a començar, més te’n penediràs després. Per mi el fet de no penedir-se’n és molt important i el gran error justament és no cometre errors. Si creus en una cosa, l’has de fer”.

El que més m'agrada Una marca “Patagonia i Tony’s Chocolonely. Són dos referents que neixen des d’una missió i generen impacte global, en què el producte és una part de la solució”. Una pel·li «‘Fight club’. Té un missatge filosòfic i contestatari amb molta força. Crec molt en qüestionar l’‘statu quo’ i desenvolupar un esperit crític». Un 'hobby' “M’encanta anar a comprar al supermercat. També m’agrada caminar i escoltar podcasts, gairebé les dues activitats alhora. Pensar caminant és molt meditatiu”. Una cançó «‘The bright side’, dels Stay Homas i Oques Grasses. Crec que les cançons són molt dels moments vitals i m’agrada el seu optimisme». Un llibre «‘L’home a la recerca de sentit’, de Viktor Frankl. És una història de com, en les pitjors situacions possibles, si tens un propòsit pots aguantar qualsevol cosa». Una personalitat “M’agradaria conèixer Joanquin Phoenix, però també Elon Musk. És brutal com a través de la tecnologia es poden resoldre problemes de la humanitat”

.