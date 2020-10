Laura González-Estéfani

Lliçons de vida

“A Silicon Valley vaig aprendre que aquell món és un cercle molt tancat, on tots els que venim de fora necessitem ser validats d’alguna manera, sigui per amistats o per haver estat a una empresa o universitat de renom. És molt difícil entrar en aquell ecosistema. En el món hi ha molt de talent, però poca oportunitat”.

“Els emprenedors han d’aprendre a qui escoltar perquè tothom sempre tindrà consells per donar-los, però la intuïció d’un mateix és infal·lible. La vida al final és arriscar-se i les majors experiències venen pels fracassos. Des de fora es veu tot molt bonic, però no és així”.

Un èxit

“El meu major èxit és la meva família i anar-me’n a dormir estant satisfeta de la feina que he fet durant el dia”.

Un fracàs

“Amb Esplaya, no vam delimitar responsabilitats i vam tenir problemes al tancar. Cal deixar les coses clares des d’un inici”.

Formació

“A casa meva, el meu pare ja era emprenedor i la meva mare va treballar a RTVE tota la seva vida, tant a la televisió com a la ràdio. Jo volia ser actriu, però no em van deixar. Vaig començar a estudiar empresarials i ho vaig suspendre tot, soc un fracàs educatiu. Després vaig entrar a la Universitat Europea de Madrid per estudiar comunicació audiovisual entre el 1996 i el 2000. Vaig fer de becària a RTVE en programes com ‘Saber vivir’. A l’acabar la universitat va sorgir internet a Espanya i m’hi vaig posar de ple”.

Trajectòria professional

“Amb uns amics vam crear Esplaya, una web de platges espanyoles que va morir l’any 2000. Més tard vaig entrar a Siemens i vaig crear la seva experiència online fins al 2004. Aleshores vaig ser directora de desenvolupament empresarial a eBay. Amb la crisi vaig anar a Facebook, on vaig ser de les primeres empleades quan encara era una ‘start-up’ i vaig dirigir l’expansió al món hispà. El 2017 vaig canviar Silicon Valley per Miami, on he fundat TheVentureCity, una acceleradora de ‘start-ups’ internacional”.