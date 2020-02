El perfil: Laura Fernández

Formació

2005-2010

GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A LA URL

“Volia ser periodista per canviar el món, sempre he estat inconformista. Però era molt naïf i la universitat em va desencantar. Per això vaig optar per passar al sector audiovisual, on em vaig centrar en els documentals”.

2011-2012

MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS A LA UNIVERSITAT DE TOLOSA DE LLENGUADOC

“Volia veure món: vaig anar a Turquia i, tot i tenir un anglès nefast, també vaig anar a Nova Zelanda. Després vaig aprendre francès a Tolosa, on vaig acabar fent un màster. Allà vaig entrar en el món dels festivals de cinema i vaig treballar per al festival d’Amèrica Llatina”.

Experiència laboral

2012

MEMBRE DEL FESTIVAL DE CINEMA DE REYKJAVÍK

“Vaig anar a Islàndia amb una beca de la Unió Europea. Allà també vaig treballar en el festival de cinema, però seguint amb els documentals”.

2012

INTÈRPRET DEL FESTIVAL DE CINEMA D’AMSTERDAM

“Més tard també vaig anar al festival d’Amsterdam, però volia tornar a Barcelona. Just arribar, em vaig trobar amb la crisi”.

“El panorama no era encoratjador. Buscava feina i tenia experiència, però no tenia sort. Aleshores vaig descobrir l’emprenedoria i em va fascinar”

2013-2017

CAP D’OPERACIONS DE MAKER OF BARCELONA

“Va ser el meu primer contacte amb el món empresarial. Jo ho veia com una cosa molt complexa i per a la qual necessites molts diners, però vaig veure que no. Em va sobtar que amb pocs recursos poguessis arribar a fer grans coses”.

“Acompanyàvem i assessoràvem els emprenedors, però jo també volia ser-ne. La meva cap d’aquell moment va passar a ser la meva sòcia”.

2017-2019

DESENVOLUPADORA TECNOLÒGICA PER A CAIXABANK

“Vam crear Future Funded, una plataforma de ‘crowdfunding’ que permetia a noies finançar-se per formar-se en matèria tecnològica. Però no va acabar sortint bé i vaig dir prou”.

“Vaig deixar la feina, però necessitava ingressos i vaig treballar per a CaixaBank desenvolupant els continguts tecnològics d’ImaginCafè. Dedicava el meu temps personal a crear la meva pròpia empresa que aleshores no em donava diners”.

2018-ARA

DIRECTORA D’ALLWOMEN.TECH

“Els homes sempre em pregunten per què hem creat una escola tecnològica només per a dones, qüestionen un entorn on no són benvinguts. És cansat estar sempre en minoria en el sector. Hem creat una comunitat professional per fer-nos costat sense que ningú ens qüestioni. Estar disgregades laboralment és també un mecanisme de control”.

“Hi ha una falta de perfils especialitzats en el sector tecnològic en general, i en el cas de les dones encara més. És una situació molt alarmant. Cal donar-los formació i al final són les mateixes empreses les que truquen a la seva porta per contractar-les a causa de la gran demanda”.