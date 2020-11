El Perfil: Kirsten Haack

Un èxit

“Estic orgullosa de la feina que fem a &Rosàs com a equip. Em fa sentir plena i optimista”

Un fracàs

“Mai existeixen els fracassos, sempre hi ha un aprenentatge al darrere. Al final he pres decisions que m’han portat fins on soc ara”

Formació

“La meva mare és sud-africana d’origen britànic i el meu pare és argentí, però provinent de Dinamarca. Vaig néixer a Taiwan, encara que cada dos anys canviàvem de ciutat. Fins als 18 anys vaig estudiar a Anglaterra i de jove no tenia clar què fer. Vaig voler ser periodista de guerra o documentalista, així que entre l’any 1997 i el 2000 vaig estudiar un doble grau d’anglès i ciències polítiques a la Northeastern University de Boston, on també vaig fer una diplomatura en estudis afroamericans. Aleshores pensava que seria periodista o treballaria a l’ONU”

Trajectòria professional

“La meva primera feina va ser al departament de comunicació de la NBA a Nova York. Allà vaig viure l’atemptat de l’11-S i em va marcar molt. Vaig decidir tornar a Europa: primer vaig anar al sud de França, a treballar en un celler, i després, l’any 2002, vaig venir a Barcelona. Aquí he estat a les agències Bassat Ogilvy i SCPF portant projectes internacionals. Entre el 2006 i el 2012 vaig ser la directora de comunicació de l’Eurolliga de bàsquet. Finalment, fa vuit anys vaig entrar a l’empresa &Rosàs, on actualment soc directora de negoci”

Lliçons de vida

“És dur ser dona. He viscut moltes injustícies, tant en la meva carrera professional com en companyes, que fan vergonya. S’estan fent coses per canviar-ho però són insuficients. En el món empresarial les dones continuem cobrant menys, sense representació a les institucions i aguantant micromasclismes”

“A Espanya no es dona importància als recursos humans. Nosaltres no som recursos, som humans i el talent de les empreses, i cal permetre que prosperin dins la mateixa companyia. Això requereix avaluacions i inversió. Aquí hi ha gestió molt arcaica, basada en manar, i moltes empreses no financen ni faciliten la formació”