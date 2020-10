Juan Margenat

Formació

“A casa meva sempre hem sigut empresaris, ho he heretat als gens. Vaig decidir estudiar una enginyeria de camins a la UPC, però recordo tenir les opcions per inscriure’m a la universitat en blanc. Quan vaig acabar la carrera vaig treballar fent projectes de carreteres, però no disfrutava. Aleshores vaig anar a la consultoria internacional Jones Lang Lasalle, on comprava i venia edificis com el de Banca Catalana i l’Hotel Arts. El 2002 vaig canviar de rumb i vaig fer un MBA d’Esade amb la intenció d’emprendre”

Trajectòria professional

“El 2006 vaig crear Bongo, la primera empresa a Espanya de caixes temàtiques de regal. El concepte existia en altres països, però no aquí. Més tard vaig vendre Bongo a Smartbox i vaig continuar amb les caixes temàtiques amb el Grup Barceló. En paral·lel, vaig invertir en diversos projectes, com Deporvillage i Habitissimo. El 2012 vam crear Marfeel amb el Xavier Beumala, una plataforma que ajuda els mitjans digitals a optimitzar la seva web i monetitzar-la. Treballem amb mitjans d’arreu del món des de Barcelona, Nova York i Bogotà”

Un èxit

“Marfeel. Em sento orgullós quan la gent consulta al transport públic les webs que gestionem, però ningú ens coneix”

Un fracàs

“La primera empresa, Bongo, sento que la vaig malvendre i no en vaig poder treure realment tot el valor”

Lliçons de vida

“Als que comencen a emprendre els diria que es busquin un bon advocat. A la meva primera empresa no vam fer un pacte d’accionistes perquè vam anar massa ràpid i va ser un desastre”

“Crec que a Europa falta un entorn que permeti crear monstres tecnològics com a la Xina o als Estats Units. Aquí moltes vegades quan una empresa arriba als 50 o 100 milions de valoració, els emprenedors la venen a grans companyies estrangeres i se’n van a fer una altra cosa. Necessitem un entorn, tant cultural com regulador, que presenti altres opcions més enllà de vendre l’empresa i que permeti continuar creixent”

El que més m’agrada

Una marca

“Microsoft, és un gegant adormit que s’ha transformat quan la gent el donava per mort. També Shopify, que ha aprofitat molt bé el creixement de l’e-commerce’”