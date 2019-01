El perfil: Jordi Rosàs

Formació

1970-1983

EGB, BUP i COU a l'Escola Aula

“Era una escola amb un model molt innovador”

1984-1988

Llicenciat en Ciències Econòmiques, UB

“Vinc d’una família de la burgesia catalana, teníem uns magatzems de merceria a l’engròs. Com que el germà més espavilat en temes comercials era jo, vaig estudiar econòmiques”

“Soc publicitari per casualitat. M’agrada molt la meva feina, però no he trobat la meva vocació”

1989

Estada a Boston

“Després d’un mes de servei militar, me’n vaig anar tres mesos als Estats Units a aprendre anglès i a decidir què havia de fer amb la meva vida”

Experiència laboral

1989-1991

Product Manager a Henkel

“A Henkel em vaig adonar que no soc carn de multinacional, perquè no m’agraden la política ni els uniformes, i també que tinc certa habilitat per a la publicitat”

1991-1994

Director de comptes a Lorente Comunicación

“Ja no era com a la sèrie ‘Mad Men’, però encara vaig viure l’etapa final de l’època de plenitud de la publicitat. Es pagaven sous desorbitats i qualsevol projecte se celebrava amb festes”

1997-2002

Director comercial a Casadevall Pedreño

“Era la millor agència de publicitat d’aquest país”

“Tenia el càrrec de director internacional i volia plegar per anar a fer un màster a IESE, però el 1998 van acomiadar el director general i em van promocionar a mi”

“Hi vaig aprendre molt de capacitat estratègica i d’excel·lència”

2002-2012

Propietari de Villarosàs

“El 2002, quan va néixer la meva primera filla, Oriol Villar va decidir sortir de Casadevall i jo vaig pujar al carro”

“Vam muntar una empresa on podien venir a jugar els meus fills; allò anava més enllà de la feina”

“Vam crear una cultura d’empresa que ha transcendit més enllà de Villar o de mi. Som una agència amb principis ètics en un sector en què no és gaire habitual”

2012-Actualitat

Conseller delegat i fundador de &Rosàs

“Oriol Villar va marxar de l’empresa i em va dir que deixava la publicitat, cosa que no era veritat. La relació es va refredar”

“Vaig mantenir el nom de &Rosàs per donar una imatge de continuïtat”

“El 2012, en plena crisi, el client internacional estava molt parat, però el 2013 va ser un any de rellançament gràcies a les campanyes de Decathlon i Dewar’s”

“Accepto que en publicitat tot està condicionat pels creatius, però hi ha d’haver una estratègia. L’agència ha d’aportar valor a la marca”