El perfil: Jordi Rivera

Formació

1970-1974

BUP I COU AL SAGRAT COR DE SARRIÀ

“A l’escola vaig desenvolupar la meva passió per la muntanya. Pujàvem a Núria fent forats per la neu amb els accessos tancats. Volia arribar allà on no arribava ningú, més pel repte que pel perill”

“Vam ser el primer COU sense segregació per sexes i ens vam unir persones de diferents escoles. L’ambient d’aquella època era espectacular”

1975-1981

LLICENCIAT EN ECONÒMIQUES I ACTUARIALS PER LA UB

“Viure els primers anys de la transició a la universitat va ser trepidant. Érem en un moment de transformació de la societat. Crèiem que podíem canviar les coses i veies com canviaven, tot i que no sempre a la velocitat que volies”

2000-2001

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES A L’IESE

Experiència laboral

1978-1980

ADMINISTRATIU. LAS QUINCE REGIONES

“Entro a tercer de carrera i és quan descobreixo el sector de les assegurances. Amb 21 anys em porten a la central de l’empresa, a Suïssa, i em trobo que allà tothom era alpinista. Passar dels Pirineus als Alps va ser un salt que em va marcar”

1981-1986

RESPONSABLE DE NEGOCI. BANCO VITALICIO

“Després d’entrar en pràctiques vaig passar a ser responsable de negoci de col·lectius. Quan vaig marxar, vaig entrar a Winterthur. Era una empresa orientada a corredors d’assegurances i els papers se m’acumulaven sobre la taula amb contractes que eren bombes. Vaig marxar al cap de pocs mesos perquè em va venir a buscar en Jané i Solà, que era un referent i un amant de la muntanya”

1987-1997

DIRECTOR GENERAL. BANKPYME SEGUROS DE VIDA

“Em van fitxar per tornar a muntar una companyia de vida. Mai he pogut crear la meva empresa, però he sigut emprenedor per compte de tercers. A Bankypme vam fer la companyia de vida, el gestor de pensions i l’agència de valors”

1987-1997

DIRECTOR GENERAL. BANKPYME SEGUROS DE VIDA

“Em faltaven tres dies per fitxar per OpenBank quan em vaig creuar amb el president de Winterhtur, que em va oferir gestionar el negoci dels cotxes. No m’interessava, però em va tornar a buscar per proposar-me fer créixer una nova empresa de salut. Era un luxe poder tornar a fer un projecte així”

“L’àmbit de salut és molt complex. La tecnologia aporta exactitud i precisió i, en principi, certs diagnòstics s’havien d’abaratir. La realitat és que acabes passant per més processos per tenir un diagnòstic més acurat, amb més despeses”

2001-2010

DIRECTOR. CAIXA SABADELL VIDA Y PROTECCIÓN

2010-ACTUALITAT

CEO DAS SEGUROS

“Vaig arribar a una empresa desactualitzada. Havíem de remuntar molt, però això ens ha permès fer moltes coses en termes d’oferir solucions legals innovadores a través de la digitalització”

“Estem vivint un salt gràcies a la tecnologia. Ara els nostres clients poden fer primeres consultes des de casa i, si cal, establir contacte amb un advocat especialista. Ens relacionem amb les noves generacions a través dels seus canals”