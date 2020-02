El perfil: Joaquín Fernández

Formació

1971-1976

BUP I COU A L’ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

“Vaig venir a Barcelona amb quatre anys. Ens vam instal·lar al barri d’Horta perquè el meu pare era professor i el van traslladar aquí”

1977-1984

ENGINYERIA INDUSTRIAL A LA UPC

“Estudiava enginyeria, però el que realment m’agradava era la informàtica. Vaig fer el servei militar enmig de la carrera i, quan vaig tornar, ja vaig començar a treballar d’informàtic. Em costava seguir el ritme amb els estudis a la universitat. Vaig acabar deixant la carrera i encara avui tinc l’espina clavada de no tenir el títol perquè em falten algunes assignatures”

Experiència laboral

1983-1989

DIRECTOR DE PROJECTES PER A DIVERSES COMPANYIES DE ‘SOFTWARE’

“Em vaig formar jo sol en informàtica i vaig aprendre a programar amb un Apple II. Vaig anar treballant en diferents empreses i a poc a poc vaig anar agafant càrrecs de més responsabilitat”

1989-1994

RESPONSABLE D’INFORMÀTICA I DE PRODUCTE D’APPLE ESPANYA

“Vaig veure al diari que Apple buscava un responsable d’informàtica, però no em van agafar. Tres anys després, en un curs de ‘windsurf’, vaig trobar-me un home tot vestit d’Apple. Va resultar que era el que m’havia pres la feina. Més endavant em va contractar per ocupar el mateix càrrec”

“Vaig deixar una bona feina per Apple, que era una companyia petita a Espanya. Però, per a mi, que havia començat gràcies als seus ordinadors, era una empresa americana, moderna i diferent”

1994-2000

FUNDADOR I DIRECTOR DE QSYSTEMS I BRIEFING

“Vaig anar a Madrid amb Apple, però vaig tornar a Barcelona pel naixement de la meva filla. Aleshores vaig decidir crear la meva pròpia empresa al voltant del món d’Apple. Tot i això, el primer PDA d’Apple va ser un fracàs i vam tancar”

“Vam continuar comercialitzant un sistema informàtic per a mitjans, que es va instal·lar en més de 25 diaris, i Aigües de Barcelona ens va comprar el projecte”

2001-2016

FUNDADOR I DIRECTOR GENERAL DE QUIN TEAM!

“Vam crear altres empreses, com una agència interactiva centrada en el món de la televisió, però no va sobreviure a la punxada de la bombolla d’internet el 2003”

“També vam fundar una agència de publicitat, que vaig dirigir durant la crisi, quan moltes agències tancaven. Vam batre rècords de beneficis”

2017-ACTUALITAT

DIRECTOR DE PROGRAMES I CEO DE CONECTOR

“Vaig sortir de l’agència per desavinences amb els socis i em vaig centrar en les ‘start-ups’. Col·laborar amb aquest tipus d’empreses i accelerar el seu creixement és una de les millors experiències de la meva vida. Aquí he vist que el futur de les empreses es dirigeix cap a la innovació oberta”

ons de vida

“No és bo emprendre amb diners de sobres. Primer vaig emprendre sense gairebé res i va sortir molt bé, però quan he creat empreses tenint diners, no totes han acabat bé”

“El problema d’un projecte sovint no està en la idea, sinó en la implementació. Avui dia les idees no valen res perquè les deuen haver tingut mil empresaris abans que tu. El que realment val és com la poses en marxa”