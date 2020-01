El perfil: Joan Sitges

Formació

1961-1972

EDUCACIÓ A JESUÏTES DE SARRIÀ I ACADÈMIA GRANÉS

1972-1978

CIÈNCIES QUÍMIQUES A LA UAB

“La família de la meva mare tenia una empresa tèxtil a Igualada, i per això vaig posar-me a estudiar química. Però ràpidament vaig adonar-me que allò no era el què realment volia i vaig deixar la carrera”

1980-1981

MBA A ESADE

“El màster va ser una reconversió total. Allà vaig aprendre que el que era important no era el nivell de producció, sinó les finances i la gestió de l’empresa”

Experiència laboral

1971-1979

ADJUNT DE LA DIRECCIÓ DE TINTS AYASA

“A la mínima que vaig tenir ús de la raó vaig decidir tancar l’empresa de la família. Ens vam trobar amb la primera crisi del petroli i la companyia se’n va anar en orris. Es pot dir que professionalment el primer que vaig fer va ser tancar una empresa”

1981-1985

RESPONSABLE FINANCER A CODES

“El que més recordo de la primera feina va ser el xoc amb la realitat. Em van contractar per posar una mica d’ordre econòmic, perquè a l’empresa hi havia grans enginyers però que no sabien comptar. Va ser divertit, perquè jo era l’única persona contractada de la cooperativa. Manava als meus propis caps! Tots eren socis menys jo”

1985-1998

DIRECTOR FINANCER I DE RECURSOS HUMANS A VENCA

“Vaig entrar just quan la companyia estava en suspensió de pagaments. Tot i això, aleshores la venda per catàleg era una cosa molt moderna, em va estimular molt. Amb cinc anys vam renovar l’empresa. Era un negoci de poques persones i el vam convertir en una gran companyia”

1998-2001

RESPONSABLE DE MÀRQUETING DE COFIDIS FRANÇA

“Vaig dir que estava cansat i el mateix grup francès propietari de Venca em va oferir anar a Cofidis França. Allà vaig aprendre què era realment l’empresa”

2001-2003

DIRECTOR GENERAL DE COFIDIS A PORTUGAL

“A Portugal vam fer les coses prou bé. En dos anys vam triplicar la companyia i després em van demanar que féssim el mateix a Espanya”

2003-2019

DIRECTOR GENERAL DE COFIDIS A ESPANYA

“Més del 90% dels ciutadans coneixen Cofidis. El lema de ‘Dinero directo’ fa anys que no apareix en un anunci, però la gent el recorda igualment”

“Amb la crisi vam tenir problemes d’impagaments, però no vam arribar a tancar. Altres van desaparèixer i estàvem gairebé sols en el sector”

“Entenc qui ens diu usurers. Però fem més crèdits al 0% que al 25%. No ens interessa tenir impagats: més del 95% dels casos es poden solucionar. Hi ha molt menys impagament del que es pensa”