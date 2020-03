El perfil: Joan Fontserè

Formació

1988-1992

BUP I COU A LA FARGA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)

“Vaig ser voluntari als Jocs Olímpics de Barcelona. Tot i no tenir l’edat, vaig apuntar-m’hi sense dir-ne res als meus pares. Allà vaig veure com era l’organització esportiva i que jo hi volia ser”

1993-1997

CIÈNCIES EMPRESARIALS I MÀRQUETING A ESERP

“Amb els amics vam crear Job Connection, una base de dades amb els currículums dels companys de facultat. Els estudiants ens pagaven per incloure el seu currículum i després veníem la base de dades a diverses empreses”

Experiència laboral

1997-2000

DEPARTAMENT COMERCIAL DE TOPFUN

“Al poble vaig conèixer Andreu Codina, que va fer la transició cap al trial modern. Ell em va acostar al sector i mentre estudiava em va demanar ajuda per a l’empresa TopFun. Ens dedicàvem a l’exportació de motos de GasGas a 42 països i durant els anys noranta vam viatjar molt”

2000-2011

RESPONSABLE DE L’ÀREA DE MOTOR I NOUS NEGOCIS D’OCTAGON ESEDOS

“Esedos volia organitzar el Mundial de trial i estaven buscant un director per al campionat. Després l’empresa va entrar dins l’americana Octagon i vam créixer i viure grans esdeveniments esportius”

“Mentre era a Octagon vaig fer un procés de selecció per treballar al Circuit de Catalunya, però em vaig quedar a la fase final. Potser van creure que no era el moment. Tot i això, ens vam fer amics amb els altres dos finalistes”

2011-2015

DIRECTOR DEL CAR SANT CUGAT

“Vaig elaborar un projecte per a la secretaria d’Esports de la Generalitat i van presentar-lo a l’aleshores president Artur Mas. A la sortida de la reunió vaig preguntar com havia anat i em van dir que m’havien proposat per dirigir el CAR de Sant Cugat, una opció que ni m’havia plantejat”

“Ser al CAR em va permetre viure de nou uns Jocs Olímpics vint anys després dels de Barcelona. Per a mi va ser un projecte personal gràcies a totes les persones que en formen part i als esportistes que s’hi entrenen cada dia”

2015-ACTUALMENT

DIRECTOR GENERAL DEL CIRCUIT DE CATALUNYA

“Al Circuit he entès que hi ha un canvi paradigmàtic en la indústria de l’esport, en què el relat se centra en l’aficionat, no en l’esportista ni en el club. L’aficionat és el més important perquè sense ell no existeix la resta”

“També he après a planificar. La intuïció la tenia, però s’ha de sistematitzar per créixer. És important per poder-te anticipar, perquè, si no, avui dia no funcionaria res”