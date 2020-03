Helena Torras

Formació

“Durant la meva infància vaig estudiar al Col·legi de les Teresianes a Barcelona. Ja des de petita tenia clar que volia ser consellera d’una empresa, volia ser allà on hi havia poder de decisió i responsabilitat. Després vaig entrar a Esade per estudiar una llicenciatura i un màster d’administració i direcció d’empreses entre el 1993 i el 1998. El 2015 vaig tornar a formar-me després de molt anys, sobretot al voltant dels consells de direcció, amb cursos a IESE i també a la Universitat de Califòrnia amb una beca”

Trajectòria professional

“Primer vaig treballar com a auditora a KPMG i el 2001 vaig entrar a PR&G Group. Cinc anys després vaig passar a dirigir una empresa de serveis mèdics, Sardomus. Paral·lelament, vaig iniciar-me en les ‘start-ups’ i en plena crisi vaig deixar-ho tot per impulsar-ne una, Abiquo. Va anar bé i després també vaig invertir en una altra, Ducksboard, que es va vendre a una cotitzada del Nasdaq. Des d’aleshores faig de mentora de ‘start-ups’. El 2015 vaig cofundar B-Wom, una aplicació per a la salut íntima de la dona, que no va anar bé. Ara estic amb una nova empresa, Paocapital”

Lliçons de vida Lliçons de vida “He estat en diversos consells d’administració i sempre he pensat que ells són els qui han d’aportar més valor perquè també tenen més responsabilitats. És imprescindible que siguin més que un centre de decisions i contribueixin a multiplicar el valor de l’empresa, però també el que es retorna a la societat” “Hem d’acostar les companyies tradicionals i les ‘start-ups’ perquè n’aprenguin mútuament. En aquest món tot canvia en poc temps, veus els resultats ràpidament i t’adaptes a l’entorn. Però l’empresa tradicional té coses que les ‘start-ups’ necessiten, com estabilitat financera i un ampli coneixement del mercat”

El que més m’agrada

Una marca

“Mai he seguit una marca en concret, però sempre intento identificar-me i connectar amb el que representen. Com la moda de MissEtern, creada per una dona emprenedora”

Una cançó

“Si hagués d’escollir una sola cançó em quedaria amb ‘November rain’ de Guns N’ Roses. Em recorda el meu marit perquè ens vam conèixer al novembre”

Una sèrie

“Una sèrie que m’ha enganxat molt últimament és ‘Borgen’. M’agrada com reflecteix el lideratge i el món de la política”

Un llibre

“Un dels últims que més m’ha agradat és ‘The hard things about the hard things’ de Ben Horowitz. Mostra la realitat menys agradable de les ‘start-ups’”

Un hobby

“En el meu temps lliure gaudeixo molt fent excursions a la natura, per exemple a la Cerdanya, però també envoltant-me de gent i tenir una vida social activa”

Una personalitat

“Mai he tingut un referent clar. M’inspiren molt les persones que tinc al costat cada dia. Tot i això, sí que m’agradaria conèixer Michelle Obama”

Un èxit

“A escala personal, la meva família és el meu gran èxit. Professionalment?Saber-me aixecar de pressa dels meus fracassos”

Un fracàs

“El meu principal fracàs és no haver cregut abans en mi mateixa”