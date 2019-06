El perfil: Gianpaolo Santorsola

Formació

1993-1998

SECUNDÀRIA AL LICEU CIENTÍFIC FERMI. BRÍNDISI

“El meu pare treballava en un banc que oferia feina fixa als fills dels seus empleats que acabessin la secundària amb excel·lent. Ho vaig aconseguir, però jo volia anar a la millor universitat italiana, la Bocconi, que és privada. Quan el meu pare ho va saber, es va desmaiar”

“A l’acabar l’institut no havia sortit mai d’Itàlia i no parlava anglès. Només era un bon noi de poble. Si penso en tot el que he fet en aquests 20 anys, el canvi és increïble i és perquè vaig passar les proves d’accés a la Bocconi”

1998-2003

LLICENCIAT EN ECONOMIA I MERCATS FINANCERS PER LA UNIVERSITAT COMERCIAL LUIGI BOCCONI. MILÀ

“Vaig passar els primers anys a la residència universitària, amb tots els Erasmus, així que el primer estiu vaig marxar a Anglaterra a collir maduixes i aprendre anglès”

“El meu somni era ser Gordon Gekko, i quan vaig acabar la carrera vaig entrar a treballar de ‘broker’ per a BNP Paribas. Vaig descobrir una feina plana, en la qual la gent no es parlava, i en vaig marxar al cap d’una setmana”

2006

MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ DE NEGOCIS PER INSEAD

2015

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DEL LIDERATGE PER HARVARD

Experiència laboral

ANALISTA DE NEGOCI A MCKINSEY & COMPANY. MILÀ I ROMA

“Treballava una mitjana de 70 hores a la setmana, però m’ho vaig passar bé i en vaig aprendre molt. Era igual si eres l’últim en la jerarquia de l’empresa. Sempre havies de pensar com un CEO, i així és com creen els futurs directius”

“Vaig conèixer la meva parella en una discoteca de Milà, just quan jo havia de marxar a Singapur. Va guanyar 700 euros al casino, amb els quals va venir a veure’m i vam estar de vacances per la zona. Vaig entendre que, si m’havia aguantat viatjant pel Vietnam amb motxilla, era la dona de la meva vida”

2007-2011 DIRECTOR D’’ENGAGEMENT’ A MCKINSEY & COMPANY. MILÀ I LÍBIA

“A McKinsey tenia un equip que, si els demanava que es tiressin per la finestra, ho haurien fet sense dubtar, però el meu ritme de treball no era compatible amb la família, així que ho vaig deixar”

2011-2019 VICEPRESIDENT EXECUTIU SCHIBSTED MEDIA GROUP. BARCELONA

“Quan vaig entrar al negoci digital vaig descobrir un sector en el qual, si proposava canvis estratègics, s’aplicaven al moment. M’apassiona aquesta rapidesa”

“El millor del projecte és que, quan marxes a casa, saps que 500 persones han trobat pis aquell dia i 2.000 més tenen feina gràcies al servei que ofereixes”

2017-ACTUALITAT MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA D’OLX BRASIL

“Quan obres un nou mercat tens dues opcions: o el coneixes amb profunditat o n’aprens ràpid. Nosaltres apostem pel primer model, així que creem equips amb molta gent dels països on som”

2018-ACTUALITAT

MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA D’INFOJOBS BRASIL

2018-ACTUALITAT

CEO ADEVINTA. BARCELONA



“La clau per dirigir un projecte tan gran és comptar amb un superequip. Cal definir una cultura empresarial

clara, fixar objectius, comunicar-los bé i confiar en la gent”



“Tenim ‘marketplaces’ líders, com Infojobs o Milanuncios, i tenim l’objectiu de donar-nos a conèixer com una de les empreses digitals més grans de l’Estat. Només així aconseguim atreure tot el talent que necessitem”