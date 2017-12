“Facturarem 200.000 euros venent canelons en tan sols dues setmanes”

Cannelonia Grup va néixer arran d’una conversa entre vostè i la seva mare.

Era el desembre del 2010. Jo treballava i estudiava als Estats Units. Un dia, parlant amb la meva mare per telèfon, em va explicar que feia uns canelons que enamoraven tothom. La meva família sempre ha estat molt vinculada a l’alimentació: havíem tingut una empresa de distribució de cafè i havíem muntat bars i restaurants. Així que, quan em va explicar que feia canelons i que agradaven, de seguida se’ns va encendre la bombeta. Uns mesos després ja els veníem en una botiga que havíem obert al centre de Girona. El creixement va ser molt ràpid. A dia d’avui ja donem feina a una vintena llarga de treballadors, venem arreu de l’Estat a través de distribuïdors i volem començar a mirar enfora.

Van néixer en temps de crisi, optant per un producte marcadament estacional i intentant irrompre en un mercat amb molta competència. Com s’ho van fer?

Doncs la veritat és que no ens va costar gaire tirar endavant. Això sí, ens hi vam esforçar moltíssim. Que la primera botiga fos situada en un lloc tan cèntric ens va permetre iniciar una dinàmica de creixement constant. Venem un producte molt tradicional, però per fer-nos un lloc al mercat hem entès que havíem d’innovar constantment: treballem amb pasta 100% fresca, fem canelons més llargs de l’habitual i utilitzem beixamels poc habituals, com la de carabassa. Ara moltes marques grans del sector comencen a imitar-nos. Això és molt bo. Sempre intentem anar un pas endavant.

Com trenquen l’estacionalitat dels canelons?

Ens hem de diversificar per aconseguir-ho. Això ha sigut clau. Ens agrada definir-nos com una empresa experta en farcits, en general. És cert que tenim unes 50 referències de canelons al catàleg, però també fem croquetes, pasta fresca, lasanya i pebrots farcits. El 2016 vam tancar-lo facturant 500.000 euros i aquest 2017 ens acostarem als 700.000. D’aquesta última xifra, un 50% prové de vendes realitzades els últims tres mesos de l’any. De fet, tan sols en les dues setmanes més pròximes a Nadal i Sant Esteve facturem uns 200.000 euros.

Diuen que fan un producte artesanal. ¿Els fa por créixer massa i haver de renunciar-hi?

Hi ha certs valors que són claus per a nosaltres. I la idea d’elaborar un producte artesanal és intocable. No renunciarem a embolcallar els canelons amb les mans, per exemple. Això fa que cada caneló sigui únic. Podem fer uns 6.000 canelons cada dia. Si no volem perdre els valors que ens caracteritzen hem de saber posar-nos límits. Ho veiem com una cosa positiva: cal saber trobar l’equilibri entre la inversió en maquinària, la inversió personal de cada treballador i la rendibilitat de cadascun dels productes.

Quin tipus de client busquen?

La gent veu els canelons com un plat típic de menú infantil, però no és l’únic segment de mercat. Hem buscat el nínxol de la gamma alta. El fet de ser més cars ens complica la presència als supermercats, però ja som en establiments de Condis i El Corte Inglés. Ara bé, sobretot volem créixer a través de les botigues pròpies. Ja som presents a Girona, Barcelona i Vilanova i la Geltrú.