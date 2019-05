Geemba: la ‘start-up’ dels gimnasos que es va ofegar

El 30 de maig del 2016, a les oficines de Geemba es respirava il·lusió. Amb els ulls clavats a la pantalla, l’equip de la petita start-up mataronina repassava els comentaris que els lectors de l’ARA havien anat publicant a les xarxes arran de l’article que els havia dedicat aquest mateix suplement.El projecte estava despertant passions entre els internautes: “Em sembla una idea genial”, “Espero que aquesta modalitat s’estengui arreu”, “Ho trobo molt interessant”. Feia només quatre dies que de les oficines de Geemba, al Tecnocampus, n’havia sortit l’esperada aplicació. Amb el lideratge de l’emprenedor David Gómez, Geemba s’havia convertit en una de les primeres plataformes que permetia als seus usuaris anar al gimnàs pagant només per les hores que s’hi estiguessin: sense matrícules ni quotes. L’article, que es va convertir en un dels més llegits de l’ Emprenem d’aquells mesos, els va provocar un boom de descàrregues. “La gent ens feia tantes consultes que no donàvem l’abast”, explica David Gómez.

Després d'intentar engegar dos projectes que no havien acabat de funcionar, l’emprenedor i fundador semblava que finalment havia trobat el camí encertat. Amb l’esclat de la crisi econòmica el sector del fitness havia patit una forta sacsejada, amb una pujada de l’IVA del 8% al 21%, la pèrdua progressiva de poder adquisitiu de la població i la consegüent aparició dels gimnasos low cost. Gómez va creure que el 2016 era el moment ideal per rescatar la idea que havia tingut 14 anys abans. Va desenvolupar la tecnologia, la va validar, va signar acords amb 20 gimnasos i va llançar l’apli al mercat.

Amb el mentoratge de Google Launchpad i un programa de Start-up Catalonia, el projecte es va fer realitat. L’aplicació permetia als usuaris utilitzar les instal·lacions dels gimnasos adherits a partir de quatre euros l’hora. “L’objectiu és arribar als 10.000 usuaris per dotar-nos de musculatura”, explicava aleshores David Gómez, CEO de Geemba. Però el projecte no va anar com s’esperava i es van situar al voltant de 4.000. “Havíem construït la plataforma pensant en les necessitats que tenia l’usuari, però no vam pensar a mirar-nos-ho des del punt de vista del gimnàs”, explica avui Gómez. Un dels principals problemes dels centres era fidelitzar els seus clients, i plataformes com la seva, en el fons, no hi contribuïen. I això els va fer difícil tenir gimnasos allà on tenien usuaris.

Per això quan, a principis del 2017, van rebre una subvenció de 75.000 euros de fons públics i privats, van decidir pivotar. Mantenint Geemba en funcionament, van començar a desenvolupar un programari adreçat als gimnasos perquè poguessin gestionar i fidelitzar els seus clients d’una manera senzilla i intuïtiva. Per desenvolupar-lo van estar treballant colze a colze amb una gran cadena de gimnasos amb l’esperança que, al final, acabés comprant-los llicències. Però no va ser així. Intentant acontentar la cadena, havien anat passant els mesos i la bossa de diners que els servia d’oxigen es va esfumar. El gener del 2018, ofegats i sense ingressos, no van tenir cap més remei que tirar la tovallola.