El perfil: Frederic Llordachs

Formació

1983-1987

BUP I COU A L’IES PONT D’ICART DE TARRAGONA

“Venia d’un col·legi de nois, de manera que el més dur del pas a l’institut va ser centrar-me en els estudis. Anava molt despistat amb les festes i les noies”

1987-1994

LLICENCIAT EN MEDICINA I CIRURGIA, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

“Vist en perspectiva, una de les coses que trobo a faltar de la carrera és que no ens van ensenyar a comunicar ni a explicar-nos als pacients. Tecnologies com la realitat virtual seran de gran ajuda en aquest sentit”

1996-1998

MBA, ESADE

“No estava preparat per al MIR i em vaig plantejar què havia de fer aquell any. Per diferents casualitats vaig acabar a Esade, on vaig aprendre coses que els metges no aspiren a conèixer. De vegades les coses passen perquè han de passar”.

Experiència laboral

1997-1998

SUBSTITUT D'AMBULATORI, CAMPING PARK PLAYA BARÀ

“Hi anava als estius i vaig veure que inconscient que és la gent. Arribaven persones amb cremades espectaculars per haver estat 10 hores prenent el sol”

1998-1999

JUNIOR CONSULTANT, GRUPO CODEH

“Per aquesta consultora han passat molts càrrecs directius d’hospitals catalans. Va ser una gran escola”

1999-2000

CAP MÈDIC DE L’EST D’ESPANYA, WINTERTHUR

2000-2001

PRODUCT MANAGER JUNIOR, SANOFI SYNTHELABO

2001-2005

DIRECTOR MÈDIC A BARCELONA I GIRONA, SANITAS

“En el món de les assegurances vaig aprendre a treballar de manera eficient. En aquesta etapa vaig entendre la importància que tindria internet en la sanitat. Va ser llavors quan vaig registrar el domini Doctoralia sense saber què en faria”

2001-2007

COORDINADOR D’ATENCIÓ REMOTA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SEM

“Segurament és l’etapa més mèdica de la meva carrera i quan vaig aprendre més de comunicació, perquè havia d’atendre situacions com atacs d’angoixa. És una feina en què tastes molta realitat”

“Un dia ens va caure el servidor. Vam entrar en pànic, però tot va sortir bé a base de telèfons i paperets. Les persones són sempre més importants que un software”

2006-2010

DIRECTOR MÈDIC, CLÍNICA CIMA

“Vaig arribar a un projecte força abatut. Havia de ser com El Dorado de la medicina privada, però allò no passar i vam centrar-nos en captar nous clients. De vegades els plans B surten millor que els plans A”

2007-ACTUALITAT

COFUNDADOR I DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI, DOCTORALIA

“Amb Doctoralia hem creat un espai que ajuda els pacients a trobar el metge que necessiten on i quan sigui necessari. A través de la tecnologia hem trobat un canal de comunicació fluid entre usuaris i sanitaris”

“Vam començar l’empresa sent tres socis amb un pla de dominació mundial. Ara som 900 persones i tenim oficines al Brasil, Mèxic, Xile... La màgia d’una ‘start-up’ no és arrencar sinó arribar al 100% del seu potencial”