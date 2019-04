El perfil: Ferran Martínez

Formació

1973-1984

BUP I COU AL COL·LEGI MIREIA DE MONTGAT

“Amb 12 anys vaig fitxar pel Barça de bàsquet. Disfrutava jugant i entrenant-me, però amb 15 anys vaig anotar 63 punts a la final del campionat d’Espanya infantil i em van cridar per fer la pretemporada amb el primer equip. Quan entres en aquesta dinàmica ja et marques objectius professionals”

“Sent menor vaig entrar en la dinàmica de relacionar-me amb gent gran i guanyar diners. Per sort, estava molt centrat i mai em vaig plantejar deixar els estudis”

1990-1993

GRAU EN PROGRAMACIÓ A LA LOGIC CONTROL ACADEMY

“Jugava al Joventut i, abans dels entrenaments, anava a classe. Tots els meus companys viatjaven amb una Game Boy i jo anava amb un ordinador Epson de cinc quilos”

2002-2004

MASTER EN STOCK MARKETS I EQUITIES AS (CEF)

“Quan va punxar la bombolla tecnològica, vaig perdre tot el que havia guanyat jugant al Panathinaikòs per culpa de les males inversions que havia fet el meu banc. En lloc de barallar-m’hi, vaig decidir estudiar, agafar el control de tot plegat i remuntar una situació negativa”

2004-2006

MBA A LA SALLE I SAINT MARY’S UNIVERSITY (CALIFÒRNIA)

Experiència laboral

1985-1990 i 1994-1996

Jugador del Fc Barcelona

“La sort de jugar des de petit amb el Barça és que convius amb la pressió i això t’obliga a l’exigència màxima. Els equips d’alt rendiment volen aquesta pressió i, quan canvies de club o de feina, portes aquesta mentalitat”

1990-1994

Jugador del Club Joventut de Badalona

“La vida amb Obradovic era un infern, amb entrenaments matí i tarda, però això ens va permetre arribar a la final de l’Eurolliga amb el màxim nivell físic i una gran fortalesa mental”

1996-2002

Jugador del Joventut, Panathinaikos i Peristeri (Atenes)

“Sortir va ser un enriquiment i em va ajudar a obrir mires. Això m’ha ajudat a pensar sempre els projectes des d’un sentit disruptiu i global”

“Em vaig retirar per una lesió, però ho vaig veure com una oportunitat per estudiar i començar una nova vida, així que vaig donar les gràcies per la carrera que he tingut i vaig buscar alternatives”

2002-2004

Representant de la secretaria d'esports de la Generalitat

2003-2006

Director de desenvolupament de negoci de media sports

“Va ser un gran aprenentatge sobre la manera de vincular marques amb competicions i em va permetre crear productes innovadors com el bàsquet 3D”

2004-2010

Fundador i CEO de Leaders Factory i de Global Sports Advisors

“Treballàvem la representació d’esportistes buscant millores per als jugadors, i per això anàvem més enllà de les negociacions de contractes i vam crear el Global Tech Camp, amb els millors entrenadors de l’ACB a disposició dels nostre representats”

2007-2017

Director de la divisió d'esport de Sabadell, Mirabaud i Andbank

“Els esportistes guanyen molts diners en poc temps i els han d’invertir molt bé perquè, després de la retirada, no tenen temps per recuperar-se de caigudes. Jo parlava el mateix llenguatge que ells i no em veien com un banquer”

2017-Actualitat

Cofundador de Globaltalent

“Unim esport, alta tecnologia i finances a través del ‘blockchain’. Avui els fans només paguen el seu carnet de soci, i hem creat un ‘marketplace’ perquè dipositin ‘tokens’ en qualsevol jugador o club que necessiti finançament”

“L’entrada del ‘blockchain’ a l’esport eliminarà els intermediaris, donarà poder de decisió als seguidors i permetrà créixer esports que estan a punt de tocar sostre, com el futbol”