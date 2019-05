El perfil: Eva Martín

Formació

1989-1997

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA AL DEUTSCHE SCHULE DE BARCELONA

“De petita era molt de lletres, però vaig acabar fent enginyeria. Una professora de literatura em va dir que fes ciències, perquè mai deixaria de llegir”

“Un idioma és una manera de pensar. Els alemanys tenen un pla A i el segueixen fins al final, mentre que aquí no hem començat i ja estem pensant en el pla D. Som molt creatius, però de vegades no complim les previsions”

1997-1999

ENGINYERIA INDUSTRIAL SUPERIOR PER LA UPC

1999-2002

ENGINYERIA INDUSTRIAL SUPERIOR PER L’ÉCOLE CENTRALE DE PARÍS

“Vaig marxar a París amb la meva bessona. És una sort tenir sempre algú que t’acompanyi i amb qui tinguis prou confiança per compartir-ho tot”

“Les empreses demanaven estudiants d’enginyeria per fer webs i així vam començar a treballar amb la meva germana i una amiga. De cop ens entraven 3.000 euros, que ens gastàvem sortint amb els amics per locals de jazz”

1997-1999

ENGINYERIA INDUSTRIAL SUPERIOR PER LA TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

2003-2004

MBA PEL COLLÈGE DES INGÉNIEURS (PARÍS I STUTTGART)

Experiència laboral

PROJECT LEADER MANUFACTURING. SIEMENS(ALEMANYA)

“Jo em veia fent un doctorat i dedicant-me a la investigació i la docència, però fent el projecte final de carrera vaig descobrir que era una feina molt solitària i obsessiva”

“Era la meva primera feina i em tocava estar en contacte amb els sindicats d’una fàbrica en una ciutat molt avorrida. Va ser dur i de seguida vaig pensar en tornar a Barcelona”

2004-2008

SAP IMPLEMENTATION TEAM. NESTLÉ

“En una multinacional, si tens sort i els teus caps confien en tu, t’ho pots passar bé i aprendre. Vaig poder canviar de projectes cada dos anys i així conèixer llocs i persones diferents”

“A la gran empresa tens una perspectiva de carrera laboral, però de vegades no veus els resultats de la teva feina. Feia broma amb els companys sobre la possibilitat de marxar sense avisar, perquè estàvem segurs que sense nosaltres es vendrien els mateixos Kit-kats”

2008-2012

DIRECTORA DE DISTRIBUCIÓ FÍSICA. NESTLÉ I CULINARIOS

“Jo valoro molt més la feina que les formes, però amb el temps he après la importància de la política en les relacions laborals i de treballar la comunicació per donar valor a la feina i accedir a noves oportunitats”

2011-ACTUALITAT

COFUNDADORA. TIENDEO

“La meva germana era qui tenia més inquietuds emprenedores, i finalment vam començar a quedar a les tardes amb el nostre soci per apuntar tot tipus d’idees en un document que es deia ‘Ara sí’”

“Tiendeo va començar com un agrupador de catàlegs de botigues, i això ens va donar molta audiència, que ara utilitzem per desenvolupar tot tipus d’instruments de publicitat per al ‘retail’ basats en el comportament dels usuaris”

“Per a nosaltres una empresa és beneficis menys despeses. Arrisquem menys que altres ‘start-ups’, tot i que amb el temps hem après que el risc és relatiu: s’ha d’assumir, sabent que pots guanyar o perdre”