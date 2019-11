El perfil: Enric Jové

Formació

1983-1987

BUP I COU A L’ESCOLA GRAVI

“Porto un empresari a dins des que era petit. A l’escola, que depenia de la Cooperativa Gracienca d’Habitatges i era un dels pocs centres catalans laics a l’època de Franco, vaig muntar una mena de loteria primitiva entre nens i vaig fer quatre calés”

1987-1992

CIÈNCIES ECONÒMIQUES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

1992-1993

MÀSTER EN MÀRQUETING A BARCELONA ACTIVA

Experiència laboral

1988-1990

DIFERENTS CÀRRECS A LA CAIXA

“A segon de carrera vaig decidir presentar-me a les oposicions per a La Caixa i Caixa de Sabadell. Vaig entrar a la primera entitat i vaig estar-hi dos anys, però em va semblar massa gran, massa anònim”

1990-1993

DIFERENTS CÀRRECS A CAIXA DE SABADELL

“A Caixa de Sabadell van apostar molt per mi i vaig créixer més. Amb 22 anys ja havia arribat a una posició directiva i l’entitat tenia molt clar quin seria el meu recorregut en els anys següents. Però llavors vaig ser voluntari als Jocs Olímpics, vaig adonar-me que no podia treballar tot el dia en un banc i vaig demanar una excedència”

1993-1999

SOCI DIRECTOR D’INTER-CONGRES

“Pocs mesos després d’haver demanat l’excedència vaig unir-me a Inter-Congres, una empresa que muntava esdeveniments i que era propietat del meu oncle. Vaig decidir provar-ho i, set anys després, l’agència de publicitat McCann va comprar l’empresa”

2000-2008

DIFERENTS CÀRRECS EN DIVERSES EMPRESES DE MCCANN WORLDGROUP

“Abans les marques es construïen a partir d’un posicionament. Ara, a partir d’un rol social en la vida de la gent. O les marques adopten un rol significatiu en la vida de la gent, o no tindran rellevància”.

2009-2012

DIRECTOR GENERAL DE MCCANN BARCELONA

“En aquesta professió, com en l’esport, a vegades guanyes i a vegades perds. Tot és cíclic. Aquesta feina es basa en les idees, i les idees no van de la dimensió d’una companyia sinó de la capacitat i el talent per resoldre un problema en un moment determinat”

2013-ARA

CEO DE MCCANN WORLDGROUP BARCELONA I CIO DE MCCANN WORLDGROUP SPAIN

“Quan vaig arribar a McCann érem unes trenta persones. Amb els anys, hem arribat a ser 250. És un canvi potent i exitós. Ens hem convertit en un ‘hub’ a Europa en produccions audiovisuals, hem impulsat noves línies de negoci i hem aconseguit que la facturació digital creixi del 5% al 60%”

+ Detalls Lliçons de vida “Crec que la frase «You cannot be serious», de l’exjugador de tennis John McEnroe, s’ha d’aplicar en tot a la vida. Podem discutir per tot, però, o venim a aquest món a divertir-nos, o res no té sentit” “Com em va ensenyar el meu primer cap, Josep Mas, l’única cosa que tens a la targeta de negocis és el nom i els cognoms. La resta t’ho deixa l’empresa temporalment, i és lliure de prendre-t’ho quan deixi de confiar en tu. Demostra cada dia que et mereixes que el càrrec i el nom vagin junts”

BARCELONA, 1969