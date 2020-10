Elvira Carles Brescolí

Un èxit

“La meva filla. És brillant i ha viatjat molt. Amb 11 anys va publicar un llibre sobre el clima i com es fabriquen les cases arreu. Canviarà el món”

Un fracàs

“Fa anys, quan vaig presentar el projecte de la fundació a empresaris, el van rebutjar i no creien en el canvi climàtic. Ara és tot el contrari. Hauria d’haver insistit més aleshores perquè jo sí que hi creia”

Formació

“Vaig néixer a Tortosa i soc filla de pagesos. Però el 1983 vaig anar a la UB per estudiar farmàcia, ja que volia estudiar una carrera que pogués desenvolupar tant en el món rural com en una ciutat. Allà vaig descobrir la sostenibilitat i vaig tenir claríssim que m’hi havia de dedicar. També he fet dos màsters a la UPC, per exemple sobre tecnologia de l’aigua el 1992. Sempre he continuat estudiant per completar la meva carrera, en funció de la feina que tenia en el moment. També he fet cursos a Esade”

Trajectòria professional

“El 1992 vaig anar a treballar a Aigües de Barcelona, a Agbar. Després vaig passar a una empresa de gestió i recuperació de residus. Aquesta companyia va ser absorbida per la multinacional Browning-Ferris Industries, on vaig estar molts anys, i me’n vaig anar a viure a l’Argentina. A finals del 2000 vaig ser responsable de sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona. Actualment soc la directora de la Fundació Empresa i Clima, des del 2008. Som observadors per a l’ONU des del 2010 i participem en les cimeres del canvi climàtic”

Lliçons de vida

“La tecnologia i la innovació són necessàries per a qualsevol sector, i qui no ho cregui es quedarà en fora de joc. Els joves d’ara no saben quina serà la seva feina del futur perquè hi ha molts camps en desenvolupament. Jo feia farmàcia i m’imaginava amb una bata blanca, però no ha sigut així”

“A l’ONU veus com actuen molts estats i els seus interessos. Als països del petroli no els agrada que una dona els digui què han de fer, tot i que porto deu anys com a negociadora. Prens la paraula, deixen d’escoltar i la teva opinió no compta. No em preocupa, no deixaré de parlar perquè no em vulguin escoltar”