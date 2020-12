El perfil: Elena Gómez del Pozuelo

Formació

“Vaig néixer a Madrid i vaig tenir una infància feliç. Tinc quatre germans i el meu pare va treballar tota la vida a Alcatel, on va ser director general. Jo en canvi de jove vaig decidir estudiar dret a la Universitat Autònoma de Madrid (1986), però ara penso que hauria d’haver estudiat ADE. Després vaig fer un màster en dret comunitari a la Universitat d’Alcalá i un altre a la Universitat Lliure de Brussel·les. També he viscut molts anys fora, tant als Estats Units com a Brussel·les, on vaig conèixer el meu marit”.

Trajectòria professional

“La meva primera feina va ser a l’Associació Espanyola de Venda a Distància. Des d’allà vam anar evolucionant fins a l’actual Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital), d’on vaig ser presidenta a partir del 2007 i vaig poder estar a la junta de la CEOE durant deu anys. En paral·lel, l’any 2000 vaig crear Secretariaplus, que set anys després vaig vendre. El 2014 vaig fundar Bebé de París, una empresa de puericultura líder del sector a Europa. Amb la meva germana petita també vam crear Womenalia i he cofundat altres projectes com Cocunat”.

Un èxit

“Per a mi la cosa més important és ser bona mare i, professionalment, saber crear equips: amb tots els que he creat hi tinc bona relació i n’he après moltes coses”

Un fracàs

“A Secretariaplus vam obrir mercats nous a l’estranger sense tenir el nostre consolidat”

Lliçons de vida

“Quan vam crear les associacions de comerç electrònic el 1998, les xifres del sector eren ridícules. L’explosió es va produir per la creació de la venda online de Zara el 2007, l’arribada d’Amazon a Espanya el 2008 i l’emergència d’‘outlets’ com Privalia. Així es va enlairar el comerç electrònic i ara hi ha hagut un boom pel covid.

A Espanya tenim pendent la internacionalització de l’‘e-commerce’. De fet, els va bé justament als que venen a fora, com Trade In. Una altra assignatura pendent és incorporar la intel·ligència artificial i fer ofertes personalitzades. Ho aplica Amazon, però cal invertir més en «big data»”.