El perfil: Dominique Cerri

Formació

1980-1994

BATXILLERAT AL LYCÉE INTERNATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. PARÍS

“Vaig estudiar dret per eliminació. Era la carrera que menys em desagradava i la que més bé podia encaixar amb mi”

“El fet d’estudiar a França i a Alemanya em va ensenyar que sempre hi ha l’opció d’escollir com fer les coses, des de camins diferents, però que funcionen”

1994-1996

LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES A L’ESB BUSINESS SCHOOL. REUTLINGEN

“Vaig tornar a Alemanya a estudiar. Era el primer cop que estava sola i em vaig passar els tres primers mesos plorant. Per sort, vaig trobar-me amb persones molt madures, que em van acostar al món de l’empresa, i vaig gaudir de la meva vida allà”

1996-1999

MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES A L’ESCP EUROPE. PARÍS, OXFORD I BERLÍN

“És estrany, perquè eren estudis d’alt nivell, molt formals, però ho recordo com una època de molta festa, que em va permetre fer amics per a tota la vida”

“En aquells anys m’imaginava treballant per al sector del luxe, però vaig entrar en una empresa de xampanys que em va semblar poc professional i en la qual es tractava malament els treballadors. Em va provocar molt rebuig i vaig decidir que no seria com ells”

Experiència laboral

2000-2006

CONSULTORA A OLIVER WYMAN

“Havia de començar a treballar a París, però vaig visitar una amiga que vivia a Barcelona i va ser un amor a primera vista. Vaig trobar una feina en tecnologies de futur i que em permetia viatjar. Era un luxe”

“La idea era quedar-me sis mesos a Barcelona i després obrir l’oficina de l’empresa a París, però això no va passar mai. Aquí tenia la vida que volia”

2007-2009

CONSULTORA 'FREELANCE' A BARCELONA, TÒQUIO I PARÍS

“Un client em va oferir anar al Japó per entendre com funcionava l’‘app store’ de Docomo, molt abans que en tinguéssim aquí. A Tòquio pagàvem el bitllet del metro amb mòbil i jo tenia la sensació d’estar vivint a Mart”

“Parlar japonès em va obrir moltes portes. Va ser una gran experiència, però no vaig arribar a entendre del tot la seva cultura empresarial”

2010-2011

DIRECTORA DE MONETITZACIÓ A SCHIBSTED MEDIA GROUP. BARCELONA

“És una empresa noruega que havia invertit en ‘marketplaces’. Els usuaris nòrdics paguen entre 10 i 100euros per publicar els seus anuncis i em van contractar per monetitzar el negoci en un país en què a internet tot era gratis”

2011-2012

DIRECTORA GENERAL DE KAPAZA. BÉLGICA

“Em van enviar a Bèlgica per remuntar un projecte que no funcionava i vaig fracassar. Em va deixar molt tocada, i des de llavors he après a gestionar el fracàs i trobar la pau necessària per tornar-me a aixecar”

2012-2014

VICEPRESIDENTA DE PRODUCTE A SCHIBSTED. BARCELONA

“En una empresa francesa m’haurien acomiadat, però els noruecs ho van entendre com una situació normal i em van encarregar investigar per què uns ‘marketplaces’ funcionaven i d’altres no amb la mateixa tecnologia”

2011-ACTUALITAT

DIRECTORA GENERAL I CAP DE PRODUCTE D'INFOJOBS, BARCELONA

“Després de tenir el meu primer fill vaig aturar-me mig any. Volia deixar de viatjar i estar amb la meva família, així que vaig acceptar la responsabilitat de dirigir, però a canvi de tenir un equip en el qual delegar”

“Per a mi, Infojobs és un jardí que em toca cuidar. El vaig rebre sa en processos i venda i espero deixar-lo enfortit en producte i tecnologia. Treballo perquè en el futur els nostres equips i els usuaris facin créixer junts el projecte”